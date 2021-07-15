Драники и котлета по-киевски. Белорусские звёзды рассказали, что едят на «Славянском базаре»
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Предусмотрены ли гастрофестивали, рестораторы готовы вообще? Может быть, есть какие-то любимые рестораны, заведения или любимое фестивальное блюдо у кого-то из вас?
Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
У меня традиция есть. В первый раз, когда я попала на «Славянский базар» и получила васильки – мне было 16 лет, еще только выдали паспорт – я заказала киевскую котлету. Теперь это стало таким талисманом, что ли. Я каждый раз приезжаю, первое, что я делаю – ем киевскую котлету. Какая-то в ней есть своя романтика.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Есть возможность куда-то выйти за пределы амфитеатра у артистов? Погулять по улицам, сходить в кафе, ресторан, может быть, музеи какие-то посетить?
Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Касаемо лично меня, я туда еду не есть. Я завидую тем людям, которые… Чем больше твоя статусность повышается, тем ответственности больше. Когда-то только самые первые шаги на «Славянском базаре». Я помню, было время походить там, что-то купить. Сейчас я приезжаю – получается беготня, и я с завистью сморю на тех людей, у которых есть возможность походить, что-то выбрать, купить. А мне обязательно нужно сувениры детям привезти. Я же ездила!
Алеся Лакина:
А какие вы сувениры везете детям?
Жанет:
Как правило, что-то сделанное мастерами белорусскими, что-то сделанное своими руками. Это самое ценное, потому что в этом особенная своя есть энергетика.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Алена, ваше любимое блюдо на «Славянском базаре»?
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Если учесть, что Алена Ланская уже три года вегетарианка, то особо не могу сказать, какие у меня любимые блюда. Но в основном, конечно же, это драники традиционные, когда есть возможность выйти в город, тогда очень хочется посетить ночную жизнь, потому что она действительно уникальна, удивительна. И настроение ночной жизни такое праздничное, хочется с людьми, в толпу. Но сильно в толпу не уйдешь, потому что тебя всегда узнают, всегда ты фотографируешься. Прошлый год показал, что даже маска не помогает.
Екатерина Забенько:
Все равно узнавали, даже в маске?
Алена Ланская:
Конечно. Есть определенные места, рестораны, которые ты посещаешь и тебя там ждут.
Читайте также:
«Я искала свое платье, наверное, месяца полтора». Алена Ланская рассказала, как готовится к «Славянскому базару»
Ирина Дорофеева о «Славянском базаре»: я везу на фестиваль праздник
Джаз, выставки и конкурсы. Что еще будет проходить в Витебске во время «Славянского базара»?