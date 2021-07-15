Драники и котлета по-киевски. Белорусские звёзды рассказали, что едят на «Славянском базаре»

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Предусмотрены ли гастрофестивали, рестораторы готовы вообще? Может быть, есть какие-то любимые рестораны, заведения или любимое фестивальное блюдо у кого-то из вас?

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

У меня традиция есть. В первый раз, когда я попала на «Славянский базар» и получила васильки – мне было 16 лет, еще только выдали паспорт – я заказала киевскую котлету. Теперь это стало таким талисманом, что ли. Я каждый раз приезжаю, первое, что я делаю – ем киевскую котлету. Какая-то в ней есть своя романтика. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Есть возможность куда-то выйти за пределы амфитеатра у артистов? Погулять по улицам, сходить в кафе, ресторан, может быть, музеи какие-то посетить? Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Касаемо лично меня, я туда еду не есть. Я завидую тем людям, которые… Чем больше твоя статусность повышается, тем ответственности больше. Когда-то только самые первые шаги на «Славянском базаре». Я помню, было время походить там, что-то купить. Сейчас я приезжаю – получается беготня, и я с завистью сморю на тех людей, у которых есть возможность походить, что-то выбрать, купить. А мне обязательно нужно сувениры детям привезти. Я же ездила!