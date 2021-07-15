Памятник самому высокому человеку в мире и трамвай из прошлого. Что ещё необычного посмотреть в Витебске

Анастасия Макеева, корреспондент:

Рядом с таким господином я со своим метр с кепкой чувствую себя некомфортно.

Можем с вами с ветерком отправиться, только в прошлое.

Анастасия Макеева:

Город, который встречает букетом васильков, где живет искусство и зажигаются новые звезды, родина Марка Шагала – все это ни с чем несравнимый Витебск. Сегодня отправляемся в путешествие по северной столице.

Земля благословленная. На гербе Витебска – Иисус Христос. Необычно. Но так сложилось, что город находился на границе ВКЛ и постоянно подвергался набегам. Вероятно, поэтому лик Спаса выбрали как защитника. А в 1597-м Сигизмунд III дал добро официально.

В музее-Ратуше можно прикоснуться к бронзовому гербу-великану и, как говорят витебчане, шепнуть Богу самое заветное.

Анастасия Макеева:

Чтобы забраться и увидеть самый красивый вид Витебска, нам надо преодолеть 40 метров, а это почти 12-этажный дом. Так что запаситесь терпением.

Смотровая площадка Ратуши – другая Галактика. Воспарить над городом, как Шагал, дорогого стоит. Ходят легенды, что руку к символу Витебска приложила сама Катерина II. Союз классики и барокко вдохновляет. Доминанта города пережила все войны, чтобы быть «маяком» сегодня.

Валерий Шишанов, заместитель директора по науке Витебского областного краеведческого музея:

По привилею 1597 года Витебск получил самоуправление и, соответственно, право на постройку Ратуши, но это была довольно долгая история. Ратуша неоднократно горела, и, наконец, в 1772 году появилась та Ратуша, которую мы знаем в начале XX века. В 1913 году над башней был надстроен третий этаж. Это высокая точка, здесь можно подняться посетителям музея. Очень красивый вид открывается и на новый, и на старый Витебск. Я думаю, что здесь те желания, которые будут загаданы, обязательно исполнятся.

Под стук колес мчим в прошлое. Именно в Витебске побежал первый трамвай, если брать во внимание территорию современной Беларуси, а тогда и один из первопроходцев в Российской империи. Дело было в далеком 1898-м. Француз Фернан Гильон, говоря современным языком, выиграл тендер. Из-за рубежа доставили фирменные бельгийские вагоны и проложили транспортную сеть.

Вадим Березин, начальник трамвайного депо:

Застеклили уже в 1920-х годах. Изначально они были не застеклены, условия были достаточно суровыми. И зимой, и летом приходилось работать в таких тяжелых условиях, люди работали по 16-18 часов. Стоимость проезда была 5 копеек, для учащихся – 3 копейки.

Анастасия Макеева:

Раньше же кольца как такового не было, как поступали вагоновожатые, чтобы вернуться обратно? Вадим Березин:

Приходилось вручную перецеплять вагон, водителя тогда называли ватман.

Пассажиров называли публикой. Неряшливым и с душком вход был воспрещен. Ну а если вагоновожатый не останавливался по первому требованию, жалоба не заставляла себя ждать. В Народном музее истории витебского трамвайно-троллейбусного управления вас ожидает немало открытий.

Анастасия Макеева:

Наверное, в те времена зайцем нельзя было проехать. Расскажите, как оно было. Вадим Березин:

Зайцы как были во все времена, так они и останутся. Единственное, что раньше такие были условия, в которых приходилось людям больше на доверии самостоятельно бросать копеечки, покупать билеты. Сейчас уже современные валидаторы. Здесь есть как билеты, так и сумки кондукторские и те компостеры, которые стояли в вагонах в то время.

Алая архитектура – визитка Витебска. Одно из самых фотогеничных местечек – на Суворова, 29. Краснокирпичный стиль на высоте. В былом доходном доме конца XIX века живут люди, а режиссеры во дворах-колодцах снимают фильмы. Один из последних – «Шагал – Малевич». Атмосфера благоволит. В городе художников изюминки на каждом шагу. На пешеходной улице на фонарях прописался самый маленький гид – Дядя Витя.

Анастасия Макеева:

А вот еще один арт-объект – скамейка-сидейка. Ее придумал местный художник и музыкант Евгений Половинский. Вот из таких пазлов собраны три картины, так что каждый из нас может приложить свою руку к творчеству.

Еще один сюрприз – памятник самому высокому человеку в мире – Федору Махнову. Да-да, Гулливер родился на хуторе Костюки недалеко от Витебска. Его рост был 2,85 метра.

Катерина Плытник, главный специалист отдела спорта и туризма Витебского горисполкома:

Говорили, что в сапоге Федора целиком мог спрятаться 6-летний ребенок. Харизматичный циркач с легкостью сгибал подковы и разбивал кирпичи. Жизнь великана была яркой и насыщенной, с гастролями он объехал всю Европу. Но, к сожалению, прожил недолго – 34 года. Говорили, что виной тому воспаление легких, которое дало осложнение.

Катерина Плытник:

Когда он путешествовал со своей семьей в Северную Америку, для него даже сделали целую каюту, куда Федор мог поместиться. Его встречали Франклин Делано Рузвельт, Папа Римский. Кстати, есть городская легенда, легенда семейная: Федор Махнов путешествовал вместе со своей семьей, была личная аудиенция – Папа Римский снял с себя нательный крестик и подарил маленькой дочке Федора. Так что вот такая была семейная реликвия.

Проложить маршрут мечты вам поможет «васильковый гид». «Букет» можно собрать в уютных кафешках и различных достопримечательностях. Главное – обнаружить наклейки с цветами и QR-кодом. Сканируйте и получайте интересную информацию об удивительном городе.