В Свислочи взорвали 35-метровую дымовую трубу. На этом месте появятся новые здания

Новости Беларуси. Саперы противоминного центра Вооруженных Сил взорвали 35-метровую дымовую трубу в Свислочи. Военнослужащих привлекли для сноса старой постройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задачу усложняли стоящие рядом здания, которые нельзя было повредить при сносе. Военные инженеры до миллиметра рассчитали траекторию падения конструкции и количество взрывчатки. Получилась ювелирная работа.

Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:

Здания где-то и в негодность уже пришли, у нас есть официальные заключения по ним. Благодаря той помощи, которая пришла к нам со стороны Вооруженных Сил, мы это с наименьшими затратами сделаем, приведем в порядок эту территорию.