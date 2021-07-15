В Свислочи взорвали 35-метровую дымовую трубу. На этом месте появятся новые здания

Новости Беларуси. Саперы противоминного центра Вооруженных Сил взорвали 35-метровую дымовую трубу в Свислочи. Военнослужащих привлекли для сноса старой постройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Саперы противоминного центра Вооруженных Сил взорвали 35-метровую дымовую трубу в Свислочи. Военнослужащих привлекли для сноса старой постройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задачу усложняли стоящие рядом здания, которые нельзя было повредить при сносе. Военные инженеры до миллиметра рассчитали траекторию падения конструкции и количество взрывчатки. Получилась ювелирная работа.
Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:
Здания где-то и в негодность уже пришли, у нас есть официальные заключения по ним. Благодаря той помощи, которая пришла к нам со стороны Вооруженных Сил, мы это с наименьшими затратами сделаем, приведем в порядок эту территорию.
Около суток понадобилось военнослужащим, чтобы подготовиться к сносу трубу. Вскоре на этом месте появятся новые здания.