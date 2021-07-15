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В Свислочи взорвали 35-метровую дымовую трубу. На этом месте появятся новые здания

15 июля 2021 08:37
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Новости Беларуси. Саперы противоминного центра Вооруженных Сил взорвали 35-метровую дымовую трубу в Свислочи. Военнослужащих привлекли для сноса старой постройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Свислочи взорвали 35-метровую дымовую трубу. На этом месте появятся новые здания-1

В Свислочи взорвали 35-метровую дымовую трубу. На этом месте появятся новые здания-3

Задачу усложняли стоящие рядом здания, которые нельзя было повредить при сносе. Военные инженеры до миллиметра рассчитали траекторию падения конструкции и количество взрывчатки. Получилась ювелирная работа.

В Свислочи взорвали 35-метровую дымовую трубу. На этом месте появятся новые здания-6

Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:
Здания где-то и в негодность уже пришли, у нас есть официальные заключения по ним. Благодаря той помощи, которая пришла к нам со стороны Вооруженных Сил, мы это с наименьшими затратами сделаем, приведем в порядок эту территорию.

В Свислочи взорвали 35-метровую дымовую трубу. На этом месте появятся новые здания-9

Около суток понадобилось военнослужащим, чтобы подготовиться к сносу трубу. Вскоре на этом месте появятся новые здания.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Версоцкий # Фотофакт

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