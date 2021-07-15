Джаз, выставки и конкурсы. Что ещё будет проходить в Витебске во время «Славянского базара»?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Это туристический бренд «Славянский базар», все мы это знаем. Огромное количество гостей приезжает в Витебск. Будет ли еще какая-то программа, естественно, кроме самого «Славянского базара»? Как подготовились музеи, различные площадки. Будут ли перформансы, выставки? Что ждать людям и что можно будет посмотреть?

Инна Адамович, начальник управления государственных специальных мероприятий Министерства культуры Республики Беларусь:

Безусловно, в Витебске будет организовано огромное количество сопутствующих мероприятий, организаторами которых выступают Витебский облисполком и горисполком на открытых площадках города. Это и фест «На семи ветрах», это масса конкурсов, фестивалей народного направления. Безусловно, музеи тоже будут активно работать. В том числе состоится ряд проектов по линии Союзного государства в нескольких музеях, они привезут интересные выставочные проекты. Безусловно, работа в музеях будет также продолжена до более позднего времени специально для гостей фестиваля. И ряд других сопутствующих мероприятий.