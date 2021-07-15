Джаз, выставки и конкурсы. Что ещё будет проходить в Витебске во время «Славянского базара»?
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Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Это туристический бренд «Славянский базар», все мы это знаем. Огромное количество гостей приезжает в Витебск. Будет ли еще какая-то программа, естественно, кроме самого «Славянского базара»? Как подготовились музеи, различные площадки. Будут ли перформансы, выставки? Что ждать людям и что можно будет посмотреть?
Инна Адамович, начальник управления государственных специальных мероприятий Министерства культуры Республики Беларусь:
Безусловно, в Витебске будет организовано огромное количество сопутствующих мероприятий, организаторами которых выступают Витебский облисполком и горисполком на открытых площадках города. Это и фест «На семи ветрах», это масса конкурсов, фестивалей народного направления. Безусловно, музеи тоже будут активно работать. В том числе состоится ряд проектов по линии Союзного государства в нескольких музеях, они привезут интересные выставочные проекты. Безусловно, работа в музеях будет также продолжена до более позднего времени специально для гостей фестиваля. И ряд других сопутствующих мероприятий.
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Фестиваль – это не только эстрадное искусство. Он же называется фестиваль искусств, и он называется не просто, потому что так модно называться, а потому что это действительно так. Тут и хореографы, тут и инструменталисты, возобновляем джазовые вечера. И Леонид Пташка приедет разбивать Steinway в нашей областной филармонии и так далее. И очень большое количество проектов. У нас в этом году будет кинотеатр под открытым небом. Вместе с нашим «Беларусьфильмом» целый огромный двор оборудуется, начиная от старинных афиш, первых афиш «Беларусьфильма», а наша белорусская мультипликация празднует в этом году юбилей. И будут показаны мультики и для взрослых, и для малышей. Вот и каждый проект – как цепь такая. И тогда складывается эта цепь, пазл «Славянского базара».
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