Дожинки или гей-парад. Андрей Муковозчик рассуждает о мировоззренческом выборе

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим предсказания Лукашенко о переделе мира, годовщину кровавого майдана и фашизм в Польше. В гостях – публицист, писатель Андрей Муковозчик. Интервью с польским активистом Марчином Миколаеком.

Григорий Азаренок, СТВ:

Это же принципиальный мировоззренческий выбор. Он-то это говорит по дури, но сам вопрос, как ни странно, у этого глупого Мелкозерова мировоззренчески точен. То есть что такое «Дожинки»? Это то, что ты вспахал, посеял. Это реальная жизнь, это труд.