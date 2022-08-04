Дожинки или гей-парад. Андрей Муковозчик рассуждает о мировоззренческом выборе

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим предсказания Лукашенко о переделе мира, годовщину кровавого майдана и фашизм в Польше. В гостях – публицист, писатель Андрей Муковозчик. Интервью с польским активистом Марчином Миколаеком.
Григорий Азаренок, СТВ:
Это же принципиальный мировоззренческий выбор. Он-то это говорит по дури, но сам вопрос, как ни странно, у этого глупого Мелкозерова мировоззренчески точен. То есть что такое «Дожинки»? Это то, что ты вспахал, посеял. Это реальная жизнь, это труд.
Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:
То есть нормальная жизнь, этот самый суррогат, искаженное представление о свободе. Что такое гей-парад? Это свобода, доведенная до собственного абсурда. Это свобода, которая ведет к исчезновению человеческого рода, эволюционно тупиковый путь. Но им это не объяснить. Никакого Жбанкова не хватит, чтобы объяснить им такие простые, казалось бы, вещи.
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