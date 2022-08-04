Польское общество считает белорусов врагами? Поговорили об этом с местным активистом
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим предсказания Лукашенко о переделе мира, годовщину кровавого майдана и фашизм в Польше. В гостях – публицист, писатель Андрей Муковозчик. Интервью с польским активистом Марчином Миколаеком.
Григорий Азаренок, СТВ:
Поляки, польское общество, не элита, не селебрити, не СМИ, а польское общество считает белорусов врагами? Или наоборот? Может быть, что называется, Крэсы ўсходнія и то, что должны быть в подчиненном положении? Как относятся те, кто, как и мы, слушали Анну Герман, смотрели «Четыре танкиста и собака», кто помнит все эти времена? И молодежь.
Марчин Миколаек, польский активист:
У нас в Польше сразу после того, как Президент Лукашенко ввел безвиз для поляков, политики, заместитель министра иностранных дел сказал: ни в коем случае сюда приезжать нельзя, потому что здесь небезопасно, смотреть нечего. На следующий день я прочитал статистику, сколько людей приехало. Получается, 250 человек за первые сутки. Люди постепенно начинают понимать, что здесь врагов точно нет. Здесь люди хотят дружить, нормально общаться и всегда рады гостям.
В польских СМИ пишут, что Лукашенко готовит боевиков для нападения на Польшу, – подробности здесь.