Польское общество считает белорусов врагами? Поговорили об этом с местным активистом

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим предсказания Лукашенко о переделе мира, годовщину кровавого майдана и фашизм в Польше. В гостях – публицист, писатель Андрей Муковозчик. Интервью с польским активистом Марчином Миколаеком.

Григорий Азаренок, СТВ: Поляки, польское общество, не элита, не селебрити, не СМИ, а польское общество считает белорусов врагами? Или наоборот? Может быть, что называется, Крэсы ўсходнія и то, что должны быть в подчиненном положении? Как относятся те, кто, как и мы, слушали Анну Герман, смотрели «Четыре танкиста и собака», кто помнит все эти времена? И молодежь.

Марчин Миколаек, польский активист:

У нас в Польше сразу после того, как Президент Лукашенко ввел безвиз для поляков, политики, заместитель министра иностранных дел сказал: ни в коем случае сюда приезжать нельзя, потому что здесь небезопасно, смотреть нечего. На следующий день я прочитал статистику, сколько людей приехало. Получается, 250 человек за первые сутки. Люди постепенно начинают понимать, что здесь врагов точно нет. Здесь люди хотят дружить, нормально общаться и всегда рады гостям.