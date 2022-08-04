В польских СМИ пишут, что Лукашенко готовит боевиков для нападения на Польшу

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим предсказания Лукашенко о переделе мира, годовщину кровавого майдана и фашизм в Польше. В гостях – публицист, писатель Андрей Муковозчик. Интервью с польским активистом Марчином Миколаеком.

Григорий Азаренок, СТВ: Ты говоришь, что смотришь польские СМИ. Какая сейчас там тенденция? Потому что мы видим, что у них идет такая милитаризация всего. Они к войне там готовятся?

Марчин Миколаек, польский активист:

Ну, буквально недавно даже в польских СМИ говорили о том, что Александр Григорьевич собирается какую-то команду боевиков собрать, которая нападет на Польшу. Я попросил своих знакомых дать свои контакты. Может, я тоже присоединюсь. То, что в Польше происходит сейчас, это реально какой-то дурдом. Там люди совсем, я имею в виду политику, совсем сдурели.