Ровно два года назад Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу. Что сбылось из слов Президента?

Новости Беларуси. Ровно два года назад – 4 августа 2020-го – за пять дней до президентских выборов Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне жуткой пандемийной паники, в разгар политической вакханалии, когда во всю были запущены процессы организации попытки государственного переворота. Это Послание наверняка помнят все. Именно тогда впервые прозвучало знаковое «любимую не отдают». И вообще, были расставлены многие значимые политические и не только акценты. Жаль только, что два года назад белорусского лидера услышали далеко не все и не везде. Вероника Кудринецкая продолжит тему.

Мир катится к глобальной войне или даже к ядерной катастрофе. И все потому, что Запад поражен ослабленными и несостоятельными лидерами, стремящимися повысить свой рейтинг, провоцируя конфликты за рубежом. Так называемый новый порядок западных интересов и ценностей готов оказывать помощь любому вмешательству и уже не знает границ. Об этом еще два года назад в своем послании к белорусскому народу говорил глава нашего государства Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Жесткое противостояние по всем фронтам развернулось между крупнейшими экономиками мира – Соединенными Штатами Америки, которые на протяжении последних десятилетий фактически являлись единоличным мировым лидером, и Китаем, который ворвался в мировую элиту и выступает за реальную многополярность. В стороне от этих процессов не остались Россия и Европейский союз, также претендующие на главенствующие роли. Словом, трясет всю планету. Вдумайтесь: более трети государств мира вовлечены в вооруженные конфликты напрямую или косвенно. Задумываясь над этим, понимаешь, что наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь простую спичку – и планета взорвется. Сегодня мы видим, как ежеминутно меняется геополитическая ситуация. Только с начала 2022 года полыхнуло в Казахстане, в Украине. Идет открытый передел мира. Теперь это очевидно и тем, кто еще пару лет назад ухмылялся, слушая эти слова. О том, что сейчас происходит на планете, обязательно напишут в учебниках. И будут изучать как период большого перелома. Глобальный экономический кризис, протесты и вооруженные конфликты, пандемия. Все эти события буквально переломили привычный уклад жизни и мироустройства. Для белорусов два последних года были не самыми легкими. Но и тогда, в 2020-м, и сейчас, в 2022-м, когда весь мир готов расколоться на до и после, наше государство во главу угла ставит человека. Именно поэтому мы выбрали свой путь в борьбе с коронавирусом, хотя далеко не всем он нравился.

Александр Лукашенко:

Каждый день, объясняя свои шаги, я пытался достучаться до каждого белоруса. Дать понять: остановимся, изолируем людей – погибнем как нация и потеряем государство. Так бы сегодня и было. Был выбран другой путь – путь тяжелой очаговой борьбы с инфекцией. Мы сделали упор на превентивные выявления лиц с коронавирусом и их контактов путем лабораторного тестирования. В кратчайшие сроки были разработаны подробные планы и проведено перепрофилирование имеющегося коечного фонда. Параллельно был организован санитарный контроль на всех границах. Мы в этой непростой ситуации не закрыли предприятия, в отличие от всего мира. Направили из бюджета полмиллиарда рублей тем, кто особенно нуждался в поддержке государства. Цель одна – спасти страну, сохранить рабочие места, не потеряв доходы. Скажу прямо: не до жиру. Необходимо идти дальше с четким пониманием целей и перспектив. Это не дежурная фраза. Кризис – это не только беда, но и время больших возможностей. Александр Лукашенко как настоящий лидер тогда взял на себя смелость и ответственность. Как итог – все то, о чем говорил, сбылось. Мы сохранили здоровье экономики и сохранили мир в доме.

Александр Лукашенко:

В лапти обуть народ вам не удастся и под плетку загнать уже не получится. И помните: у нас есть и милиция, и армия, и спецслужбы. Это дети тех, кого вы хотите запрячь в телегу и погонять кнутом. Они – люди в погонах – вам этого сделать не позволят. Даже без меня. Вы опоздали ровно на четверть века. Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь – чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная. И чуть-чуть ранимая. Но она наша. Она любимая, а любимую не отдают.