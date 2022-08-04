Бабарико верил, что кандидаты продаются, а Запад подвёл. Почему такой исход у протестов 2020 года?
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим предсказания Лукашенко о переделе мира, годовщину кровавого майдана и фашизм в Польше. В гостях – публицист, писатель Андрей Муковозчик. Интервью с польским активистом Марчином Миколаеком.
Григорий Азаренок, СТВ:
Помните их ощущение? Закупаетесь шампанским – девятого откроем, целый флешмоб, эта Машка, ходящая по улицам. Я был на митингах еще до. Ощущение бараньего счастья, бараньей радости: вот, мы стадо, да, мы такие, мы на лозунгах. Это фантасмагория была.
Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:
Да, в определенным смысле. Не зря их называли овцами, не зря они так обижались, потому что человек больше всего обижается на правду, когда какая-то дразнилка попадает в то, что есть на самом деле. Их назвали овцами, и они тут же вылетели, мол, мы не овцы. Потому что овцы.
Григорий Азаренок:
Если это похоже на утку, крякает, как утка, то наверняка это утка.
Андрей Муковозчик:
То есть вас одели в белое, повели, поставили, а потом еще заставили кричать, визжать, и вы это все покорно делали. Овцы! Да, они готовились, у них действительно была эйфория, они думали, что всесильные западные технологии не оставят ни единого шанса ни Президенту, ни тупым и ограниченным ябатькам, ни этому строю, совку позорному, отсталому. Это же западные, это же проверенные десятками стран технологии – они не могут не победить. И в этом их тупость и ограниченность, потому что сам Бабарико верил в две вещи: в эти самые технологии, которые ему рассказали и показали, как это должно сработать, и он в это поверил; еще когда он собирал вокруг себя мозговые штабы, он спрашивал: ну и как вы будете меня продавать? Они его уверили, что кандидат в президенты продается так же, как ливерная колбаса.
Григорий Азаренок:
В подтверждение вашего тезиса я сейчас вспомнил. Они распространяли картинку, где манекен в костюме нашего Президента и этого. И посмотрите: у него же подтяжки у него же крутая рубашка. А тут что? Какая-то форма.
Андрей Муковозчик:
Толстый Карлсон.
Григорий Азаренок:
Да, то есть они реально мыслили категориями мерчендайзинга и маркетинга.
Андрей Муковозчик:
Именно так. Они думали, что они продадут своего кандидата, как товар, как ту самую обиженную ливерную колбасу, которую надо завернуть в хорошую упаковку, рассказать всем, что кушать надо ее, она без ГМО. Что она полная и обиженная – это ерунда. Главное, что она без ГМО. Они ошиблись очень сильно. Это не работает так. Оказалось, что западный маркетинг не всесильный, он работает только на оболваненное стадо.
Григорий Азаренок:
Когда противостоит такой же маркетинг. А когда совершенно другой мир, где у тебя есть чувство Родины, чувство своей семьи, страны, то тогда ломается клин, не идет.
Андрей Муковозчик:
А технологии помогли набрать им толпу в 40-50 человек – одурманенных овец.
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