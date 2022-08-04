Бабарико верил, что кандидаты продаются, а Запад подвёл. Почему такой исход у протестов 2020 года?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим предсказания Лукашенко о переделе мира, годовщину кровавого майдана и фашизм в Польше. В гостях – публицист, писатель Андрей Муковозчик. Интервью с польским активистом Марчином Миколаеком. Григорий Азаренок, СТВ:

Помните их ощущение? Закупаетесь шампанским – девятого откроем, целый флешмоб, эта Машка, ходящая по улицам. Я был на митингах еще до. Ощущение бараньего счастья, бараньей радости: вот, мы стадо, да, мы такие, мы на лозунгах. Это фантасмагория была.

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

Да, в определенным смысле. Не зря их называли овцами, не зря они так обижались, потому что человек больше всего обижается на правду, когда какая-то дразнилка попадает в то, что есть на самом деле. Их назвали овцами, и они тут же вылетели, мол, мы не овцы. Потому что овцы. Григорий Азаренок:

Если это похоже на утку, крякает, как утка, то наверняка это утка.

Андрей Муковозчик:

То есть вас одели в белое, повели, поставили, а потом еще заставили кричать, визжать, и вы это все покорно делали. Овцы! Да, они готовились, у них действительно была эйфория, они думали, что всесильные западные технологии не оставят ни единого шанса ни Президенту, ни тупым и ограниченным ябатькам, ни этому строю, совку позорному, отсталому. Это же западные, это же проверенные десятками стран технологии – они не могут не победить. И в этом их тупость и ограниченность, потому что сам Бабарико верил в две вещи: в эти самые технологии, которые ему рассказали и показали, как это должно сработать, и он в это поверил; еще когда он собирал вокруг себя мозговые штабы, он спрашивал: ну и как вы будете меня продавать? Они его уверили, что кандидат в президенты продается так же, как ливерная колбаса. Григорий Азаренок:

В подтверждение вашего тезиса я сейчас вспомнил. Они распространяли картинку, где манекен в костюме нашего Президента и этого. И посмотрите: у него же подтяжки у него же крутая рубашка. А тут что? Какая-то форма. Андрей Муковозчик:

Толстый Карлсон.