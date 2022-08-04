«Поначалу люди ржали». Как лозунг «Купляйце беларускае» стал брендом, которому доверяют?

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

А я вам напомню, что над лозунгом «Купляйце беларускае» поначалу люди ржали. И очень много людей над этим потешалось, тыкало пальцем, делало из этого мемы, то есть тогда их не было, но они пытались делать в этом контексте что-то, какие-то шуточки. Ну что, прошло лет 20, наверное, 15, может быть, с момента появления этого слогана «Купляйце беларускае». Если сейчас передо мной (и так поступает большинство граждан) стоит выбор, какой товар купить, то мы скорее купим белорусское. До людей дошло, что это качество, это продовольственная безопасность, торговая и так далее. И поддерживать надо своего производителя. Вот и все. Точно так же будет и с информационным обществом. Надо дать время людям. Это сейчас все бегают по VPN и хвастаются, на какой еще змагарский канал я подписался и читаю оттуда всякую ерунду. Зачем ты ее читаешь, спрашивается? Что она тебе в жизни дает, кроме огорчения? Ничего. А мы говорим правду. И самая главная наша задача – это говорить правду и не срываться в агульныя обвинения, в оскорбления, в обсценную лексику даже на змагаров. И даже, когда нам с вами вот тут вот стоит.