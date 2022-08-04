Муковозчик про 2020 год: «Было ощущение, что если я сейчас кексану, то очень многих моих товарищей не будет»
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим предсказания Лукашенко о переделе мира, годовщину кровавого майдана и фашизм в Польше. В гостях – публицист, писатель Андрей Муковозчик. Интервью с польским активистом Марчином Миколаеком.
Григорий Азаренок, СТВ:
В эти дни все те, кто переживал 2020 год, а переживала фактически вся страна, в эти августовские дни все вспоминают, как это было, сверяют свои ощущения. Вы тогда были первой публичной жертвой этого мятежа. Они еще в июле выложили ваши данные: адрес, место работы, дети. Пошли дальше: пытались из этого какую-то клоунаду устроить. В СК ходили, еще куда-то. Вы можете вспомнить те свои ощущения тогда и как на это смотрите сейчас?
Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:
Хороший вопрос, потому что на него нет ответа. Я могу сейчас начать придумывать. Но у меня нет правильного ответа. И вот почему. Я не отношусь к числу тех, кто сейчас садится и вспоминает, что было два года назад, по той причине, которая вам очень близка и понятна, – я не считаю, что все закончилось. Мы с вами и попьем чаю где-нибудь, я думаю, лет через 5-10 под какой-нибудь вишней или яблоней. И вот тогда, когда все это будет зачищено, когда бары «Калиновские» больше не будут возникать, когда на Зыбицкой перестанут выпускать певичек с соответствующими сердечками на БЧБ-маечках, когда чиновники научатся смотреть, чье имя они собираются присвоить очередной открывающейся библиотеке и уместно ли это делать. Вот тогда, я считаю, можно будет поговорить, а как вы тогда себя чувствовали.
А для меня ничего не закончилось. Оно как тогда началось, так до сих пор и продолжается. Просто мы отогнали те цепи вражеские, которые шли буквально на наши окопы клином. И готовы были в них ворваться. Сейчас мы в положении людей, на которых сыплют издали. То есть они прикупили себе Польшу, Прибалтику, Германию, Европу, Америку и насыпают нам, что называется, издали на наше общество. В том числе пытаясь закрывать близкие нам по духу каналы.
Правда все равно вылезет, как трава через асфальт, никуда не денется. Но надо ей помогать. По мере сил я и помогаю. Но если уже вспоминать, как это тогда было, тогда было ощущение пулеметчика на горушке, а впереди вражеские цепи, которые уже в рост встают. И уже от пуза сейчас будут поливать. И было ощущение, что если я сейчас кексану, то очень многих моих товарищей не будет. Я-то не очень за себя переживал, а за семью переживал, да. За себя не было страха, была уверенность в товарищах, в крепком тыле, в том, что старшие руководители помогут. И они действительно помогли в тот момент. Такой рабочий вопрос. В определенном смысле, да, признание заслуг – значит, все правильно делаешь.
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