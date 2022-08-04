Муковозчик про 2020 год: «Было ощущение, что если я сейчас кексану, то очень многих моих товарищей не будет»

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим предсказания Лукашенко о переделе мира, годовщину кровавого майдана и фашизм в Польше. В гостях – публицист, писатель Андрей Муковозчик. Интервью с польским активистом Марчином Миколаеком. Григорий Азаренок, СТВ:

В эти дни все те, кто переживал 2020 год, а переживала фактически вся страна, в эти августовские дни все вспоминают, как это было, сверяют свои ощущения. Вы тогда были первой публичной жертвой этого мятежа. Они еще в июле выложили ваши данные: адрес, место работы, дети. Пошли дальше: пытались из этого какую-то клоунаду устроить. В СК ходили, еще куда-то. Вы можете вспомнить те свои ощущения тогда и как на это смотрите сейчас?

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

Хороший вопрос, потому что на него нет ответа. Я могу сейчас начать придумывать. Но у меня нет правильного ответа. И вот почему. Я не отношусь к числу тех, кто сейчас садится и вспоминает, что было два года назад, по той причине, которая вам очень близка и понятна, – я не считаю, что все закончилось. Мы с вами и попьем чаю где-нибудь, я думаю, лет через 5-10 под какой-нибудь вишней или яблоней. И вот тогда, когда все это будет зачищено, когда бары «Калиновские» больше не будут возникать, когда на Зыбицкой перестанут выпускать певичек с соответствующими сердечками на БЧБ-маечках, когда чиновники научатся смотреть, чье имя они собираются присвоить очередной открывающейся библиотеке и уместно ли это делать. Вот тогда, я считаю, можно будет поговорить, а как вы тогда себя чувствовали.