Как создавали декорации для балета «Щелкунчик» – побывали за кулисами Большого и пообщались с бутафорами

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Аншлаг – на сцене Большого театра с успехом прошла рождественская сказка «Щелкунчик». Новая постановка заметно отличается от привычного классического прочтения, но при этом остается по-настоящему чудесной. Великолепная музыка, смелая хореография, таинственный свет и потрясающие декорации. Наполняли спектакль магией и люди, которые всегда находятся по ту сторону закулисья. На бутафоров в Беларуси не учат. Это профессия редкая, хотя очень нужная и не такая простая, как кажется на первый взгляд. Тут нужна знать физику, химию, биологию математику. Иметь навыки работы с металлом, деревом, бумагой.

В каждый экспонат бутафоры вкладывают душу. Ведь для них важно не только сходство с оригиналом, но и техническая часть. Причем размер предмета роли не играет. Взять, например грецкий орех, который мы неоднократно видим в постановке «Щелкунчик».

Елена Коваленко, художник-бутафор Большого театра Беларуси:

По сложности они практически одинаковые, но из-за объема с ним физически больше и тяжелее работать. Тем более, что на четыре части делился орех, потому что по-другому мы бы никак к нему не смогли подобраться вручную. Чтобы увидеть, как выглядят эти орехи вживую и насколько похожи на настоящие, отправляемся на сцену.

Полина Таркова, художник-декоратор Большого театра Беларуси:

Вот такой, с которым танцует Грызун. Он его подбрасывает, кувыркается с ним. Пеноплекс и папье-маше. Правда, реалистичный орех. Только золотой и в разы больше обычного. Вот этот гигантский появляется в конце спектакля.