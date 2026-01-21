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Рискнули бы потрогать тарантула и змею? Тогда вам нужно побывать на этой интерактивной выставке в Минске

21 января 2026 15:36
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

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Рискнули бы потрогать тарантула и змею? Тогда вам нужно побывать на этой интерактивной выставке в Минске-2

В Минске открылась уникальная выставка «Инстинкт хищника». Это не просто экспозиция за стеклом, а настоящее погружение в часто пугающий, но бесконечно чарующий мир паукообразных и рептилий. Здесь десятки видов – от крошеных ярких пауков-птицеедов до тропических тараканов. Главное – их можно не только увидеть, но и потрогать. 

Это еще не все сюрпризы. Здесь можно встретить поистине экзотических обитателей. Например, одних только пауков – более 40 видов. Среди них есть настоящие звезды, занесенные в международную Красную книгу, как мексиканская брахипельма или невероятно красивый, но очень редкий и ядовитый паук – пецилотерия металлическая, которого ученые называют одним из чудес света. Но не волнуйтесь, все контакты строго под контролем специалистов.

Рискнули бы потрогать тарантула и змею? Тогда вам нужно побывать на этой интерактивной выставке в Минске-4

Гаджимурад Хирамагомедов, куратор интерактивной выставки пауков и рептилий:
У нас можно посмотреть палочников, скорпионов, сколопендр, шиншилл, морских свинок, ящериц, агам.

Содержать такую передвижную экспозицию – целая наука. Для этих теплолюбивых хищников создают особые условия, где бы они ни находились.

Гаджимурад Хирамагомедов:
У них дома нет. Они всегда на выезде, постоянно в разных городах. Свет им надо, некоторым ящерицам надо ультрафиолетовые лампочки, паукам надо тоже. Тепло меньше 20 градусов нельзя – они умирают.

Посетители с восторгом берут в руки неядовитых змей, палочников и других обитателей этого пространства.

Подробности в видео.

# Валерия Яскевич # Животные # Выставка

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