Рискнули бы потрогать тарантула и змею? Тогда вам нужно побывать на этой интерактивной выставке в Минске

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В Минске открылась уникальная выставка «Инстинкт хищника». Это не просто экспозиция за стеклом, а настоящее погружение в часто пугающий, но бесконечно чарующий мир паукообразных и рептилий. Здесь десятки видов – от крошеных ярких пауков-птицеедов до тропических тараканов. Главное – их можно не только увидеть, но и потрогать.

Это еще не все сюрпризы. Здесь можно встретить поистине экзотических обитателей. Например, одних только пауков – более 40 видов. Среди них есть настоящие звезды, занесенные в международную Красную книгу, как мексиканская брахипельма или невероятно красивый, но очень редкий и ядовитый паук – пецилотерия металлическая, которого ученые называют одним из чудес света. Но не волнуйтесь, все контакты строго под контролем специалистов.