Президент вручил символы Государственного знака качества

В современных условиях агрессивной конкуренции тренд на качество становится определяющим на всех уровнях. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, вручая символы Государственного знака качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: Беларусь была не только сборочным цехом СССР, но и интеллектуальным центром. Подробности.

По итогам 2025 года знак качества присвоен универсальному погрузчику от «АМКОДОР». Новая модель уже поставлена на серийное производство, от предшественников отличается повышенной грузоподъемностью, длительностью работы за счет расширения топливного бака, также до круглой цифры (трех кубометров) увеличена вместимость ковша. Такие погрузчики – незаменимые помощники дорожников, аграриев и коммунальных служб.

Александр Ефимов, генеральный директор ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»:

Инновационная разработка холдинга «АМКОДОР» включила в себя все лучшие достижения, которые у нас есть. От изготовления собственных трансмиссионных узлов (мостов, коробки передач) до использования практически 100 % в составе машины белорусских комплектующих. Государственный знак качества в себя включает не только те моменты, которые говорят о серийности, но и научные доработки, и надежность систем и узлов. Повторюсь, в этой машине применены самые лучшие и надежные решения от наших белорусских производителей.

Второй год подряд знак качества получает продукция Рогачевского молочно-консервного комбината и Оршанского льнокомбината. А вот «Гомсельмаш» удостоен символа впервые в суверенной истории – за зерноуборочный самоходный комбайн. Лауреатом стала и профильная техника компании «Бобруйскагромаш». Как отметил глава государства, без этих помощников аграрии не смогли бы быстро и качественно убрать урожай, который был рекордным.