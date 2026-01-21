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В Беларуси планируют поэтапно перейти на электронные сертификаты по ЦТ и ЦЭ

21 января 2026 14:05
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В Беларуси планируют поэтапный переход с бумажных сертификатов по ЦЭ и ЦТ на электронные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Предположительно, они станут доступны в июне с появлением результатов. На каждом документе будет размещен QR-код, при сканировании которого произойдет перенаправление на страницу с результатами. Они будут доступны в личных кабинетах абитуриентов.

В Беларуси планируют поэтапно перейти на электронные сертификаты по ЦТ и ЦЭ-2

А пока в школах идет активная работа. В Несвижской гимназии к выпускным испытаниям готовятся более 40 11-классников. Ребята обучаются по четырем профильным направлениям. Педагоги учитывают сильные стороны каждого учащегося и помогают дополнить багаж знаний.

В Беларуси планируют поэтапно перейти на электронные сертификаты по ЦТ и ЦЭ-4

Кира Коваленко, учащаяся Несвижской гимназии:
Я сейчас сильно готовлюсь к биологии, в том числе к олимпиадной биологии. Объем информации довольно большой, иногда бывает довольно тяжело, но, в принципе, это крайне интересно.

Пробное тестирование проходила, сейчас пишу примерно на 80. Честно говоря, я понимаю, что надо стараться лучше, но, в принципе, есть еще время на подготовку, и надеюсь выйти на 100 баллов.

В Беларуси планируют поэтапно перейти на электронные сертификаты по ЦТ и ЦЭ-6

Дмитрий Лесничий, учитель биологии Несвижской гимназии:
Самое главное – это усердие, для подготовки нужна цель, мотивация учащихся, потому что самое главное – это достижение их целей.

Такой уровень подготовки дает свои плоды. В 2025 году четыре выпускника гимназии по результатам ЦТ получили 100 баллов. Более 86 % гимназистов успешно поступили в вузы.

# Образование в Беларуси # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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