В Беларуси планируют поэтапно перейти на электронные сертификаты по ЦТ и ЦЭ

В Беларуси планируют поэтапный переход с бумажных сертификатов по ЦЭ и ЦТ на электронные, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Предположительно, они станут доступны в июне с появлением результатов. На каждом документе будет размещен QR-код, при сканировании которого произойдет перенаправление на страницу с результатами. Они будут доступны в личных кабинетах абитуриентов.

А пока в школах идет активная работа. В Несвижской гимназии к выпускным испытаниям готовятся более 40 11-классников. Ребята обучаются по четырем профильным направлениям. Педагоги учитывают сильные стороны каждого учащегося и помогают дополнить багаж знаний.

Кира Коваленко, учащаяся Несвижской гимназии:

Я сейчас сильно готовлюсь к биологии, в том числе к олимпиадной биологии. Объем информации довольно большой, иногда бывает довольно тяжело, но, в принципе, это крайне интересно.

Пробное тестирование проходила, сейчас пишу примерно на 80. Честно говоря, я понимаю, что надо стараться лучше, но, в принципе, есть еще время на подготовку, и надеюсь выйти на 100 баллов.