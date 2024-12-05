Дажынкі-1997 и 2024! Пообщались с той самой каравайницей, которая дважды выходила к Лукашенко

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Бохан духмянага хлеба трымае ў руках каравайніца Ірына Ксавер’еўна Сасноўская. Менавіта яна ўручала такі ж хлеб вам, паважаны Аляксандр Рыгоравіч, 27 гадоў таму ў гэтым жа месцы, на рэспубліканскіх «Дажынках» у Мастах.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Пожалуй, это один из самых трогательных моментов прошедших «Дожинок» в Мостах. Все в лучших традициях белорусов. Встречать дорогого гостя с душистым караваем как символом усердия хлеборобов и радушного гостеприимства выходит Ирина Сосновская. Они виделись не первый раз. Еще в далеком 1997-м, во время вторых республиканских «Дожинок», именно Ксаверьевна вручала Александру Лукашенко приветственный каравай. Эти две истории – полный тет-а-тет, ведь все происходило, с одной стороны, публично, с другой, действительно наедине. То, о чем говорили без микрофонов, не разобрать. Но сегодня она сама расскажет, как прошла встреча своих людей. Из первых уст во всех деталях.

Ирина Сосновская, пенсионерка:

Встреча с главой государства – это не каждому позволено. Тогда было намного проще. Президент приехал, на площадке возле РДК встал, а я стояла по ту сторону улицы Советской. Я уверенной, твердой походкой направилась навстречу главе государства. Поднялась по ступенькам, подошла и сказала: я ўручаю вам хлеб з палёў Мастоўшчыны з думкай пра шчасце нашага народа і каб Бог даў вам здароўя на доўгія-доўгія годы. Принимали одинаково, но, может, не очень верили, потому что молодой и надолго ли он останется. А когда с каждым годом страна набирала темпы развития, конечно, тогда уже все поверили. А теперь нам другого не надо. Лукашенко: Гродненская область и белорусы никогда больше не будут разменной монетой у политиков (подробности).

Ирина Сосновская:

Я энергичный, боевой человек. Я не из робкого десятка. Если мне поручили, а я знаю, что я это могу сделать, я берусь за это. Может, только потому, что я тогда вручала каравай. Не в каждой области тот, кто первый раз вручал, дожил до такого счастья, чтобы еще раз подойти к главе государства. Опять предложили мне. Я поблагодарила за доверие и сказала: если вы мне доверяете, я согласна. Когда объявили, что каравайница вручает Президенту каравай, который вручал в 1997 году, Президент оставил микрофон и шагнул мне навстречу. Ну, а я сказала: вот, видите, Александр Григорьевич, встретились через 27 лет. Он сказал: да. И мне говорит: быстренько идите, оденьте курточку, а то очень холодно. Я говорю: а вы своим присутствием согреваете. Я заготовила речь, и я и думала, что он ее услышит. Но опять протокол – Президент в костюме, холодно, как можно короче. Не удалось сказать. Я думаю, что если бы он знал, то согласился бы, если бы ему сказали.

Ирина Сосновская:

Он наш, народный, не завезенный откуда-нибудь. Вы посмотрите, куда он ни придет, все знает. Так владеет цифрами. Это как можно все запомнить? Я за каждым выступлением слежу своего Президента. Я вам могу дословно передать его выступления. И слежу с политикой. Мой муж на меня говорит: на што табе гэта? Говорю, надо быть в курсе событий. Вы сегодня поглядите, что творится. Власть оборзела. Уже этот Шольц опустил Германию ниже плинтуса. Меркель посадила Германию в галошу. Ляпнула, что 2 миллиона беженцев примет, а сама в кусты. А люди потянулись. Сколько погибло людей! А как бы не приняла Беларусь, не прокормила в это время, они же с голоду пропали бы. А Макрон… Он выходит на экран – меня аж дергает от него. На Дуду я в обиде, очень в обиде. И он, как хотел разделить Беларусь, говорил про Гродненскую и Брестскую: то мои поляцы там. Чего ты нас теперь давишь, своих? Александр Лукашенко: вопрос к полякам – чего вы в 1939-м не защитили свои земли? Почему не умирали там, если это ваша земля? Читайте далее.