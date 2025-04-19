Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Арина Соболенко вышла в полуфинал на турнире WTA-500 в немецком Штутгарте, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Свое выступление первая ракетка мира из Беларуси начала сразу со стадии 1/4. Она обыграла представительницу Бельгии Элизэ Мертенс, которая занимает 29-е место в планетарном топе. Первый сет остался за соотечественницей с комфортным преимуществом. А во втором наша спортсменка выглядела еще более уверенно. Как итог – виктория с результатом 6:4; 6:1. Далее Соболенко сыграет с победительницей встречи между американкой Кори Гауфф и итальянской теннисисткой Ясмин Паолини. Напомним, Арина трижды выходила в финал соревнований в Штутгарте, но уступала своим соперницам.