«Неман» обыграл «Арсенал» в матче 5-го тура ЧБ по футболу

На футбольных полях Беларуси продолжаются противостояния пятого тура чемпионата страны, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В одном из них серебряный призер прошлого первенства – гродненский «Неман» не оставил шансов дзержинскому «Арсеналу». Подопечные Игоря Ковалевича вышли вперед на седьмой минуте – отличился Леонард Гвет. А на 18-й Сергей Пушняков упрочил преимущество гостей. На взлете основного времени точку в поединке поставил вышедший на замену Егор Зубович – 3:0 в пользу дружины из Гродно.