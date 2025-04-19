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«Неман» обыграл «Арсенал» в матче 5-го тура ЧБ по футболу

19 апреля 2025 17:52
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На футбольных полях Беларуси продолжаются противостояния пятого тура чемпионата страны, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

В одном из них серебряный призер прошлого первенства – гродненский «Неман» не оставил шансов дзержинскому «Арсеналу». Подопечные Игоря Ковалевича вышли вперед на седьмой минуте – отличился Леонард Гвет. А на 18-й Сергей Пушняков упрочил преимущество гостей. На взлете основного времени точку в поединке поставил вышедший на замену Егор Зубович – 3:0 в пользу дружины из Гродно.

# Футбол Беларуси

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