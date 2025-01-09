Павел Козин о Президенте: он думает о всех людях сразу, не зря его называют Батькой

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Павел Козин, студент Витебского государственного технологического университета: Он думает о всех людях сразу и, конечно, о трудной ситуации в стране, но также и о школьниках, потому что у школьников это был тоже праздник, 1 сентября, тоже достаточно сложный день. И посетить какие-то учреждения образования в этот день – это тоже знак внимания и для школьников. Это показывает его как заботливого человека, который заботится обо всех нас. Не зря его называют Батькой. То есть можно сказать, что мы, как все его дети, достаточно много людей из моего окружения и более старших людей называют его Батькой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, я и есть Батька, нравится или не нравится. Батька и Батька, я привык к этому.

Павел Козин:

Батька – это, можно сказать, не папа, потому что Батька – это такой сильный человек, очень властный. Но при этом Батька – звучит очень по-доброму.