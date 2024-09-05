Леонид Могдалов: Президент хочет возрождать деревню – хорошая тема, классная

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Леонид Могдалов, шеф-повар:

Что мне нравится, что у него идет прямой контакт именно с простыми людьми, с людьми с земли. От кого получить нужную информацию? Только от него получишь. Но я скажу так, что мнение наших жителей, граждан Беларуси, он услышит. И, кстати, мнение наших граждан, рассмотрят в Беларуси, потому что это наши граждане. Чего не сделают в Евросоюзе.

Он максимально погружен в вопросы жизнедеятельности белорусов, Беларуси. И здесь все под контролем, все делается. Деревню Президент хочет возрождать – хорошая тема, классная. Я сам думаю – это моя мечта, наверное. Когда ты уже становишься повзрослее, тебе хочется какой-то тишины, спокойствия немножко. Вот это свой дом.