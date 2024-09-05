Леонид Могдалов: Президент хочет возрождать деревню – хорошая тема, классная

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Леонид Могдалов, шеф-повар:
Что мне нравится, что у него идет прямой контакт именно с простыми людьми, с людьми с земли. От кого получить нужную информацию? Только от него получишь. Но я скажу так, что мнение наших жителей, граждан Беларуси, он услышит. И, кстати, мнение наших граждан, рассмотрят в Беларуси, потому что это наши граждане. Чего не сделают в Евросоюзе.
Он максимально погружен в вопросы жизнедеятельности белорусов, Беларуси. И здесь все под контролем, все делается. Деревню Президент хочет возрождать – хорошая тема, классная. Я сам думаю – это моя мечта, наверное. Когда ты уже становишься повзрослее, тебе хочется какой-то тишины, спокойствия немножко. Вот это свой дом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы будем восстанавливать так называемые неперспективные деревни и хутора. Надо их отдать людям. Я хочу, чтобы каждый белорус имел этот клочок земли.
Леонид Могдалов:
Крутая тема на самом деле, и правильно делается. Но мы же понимаем, что молодежь, наоборот, стремится в город. То есть это отток. Вот туда должно что-то привлечь. Что туда должно привлечь? Может быть, все бы поехали туда, если бы была, например, на том же селе такая же инфраструктура, как в городе. Но это же нереально. Тут банк, тут кафе, аптека, все вокруг сразу. Вышел за калитку, затарился и назад.
Общался, как со своим тестем – белорусский шеф-повар о первой встрече с Лукашенко. Подробности.