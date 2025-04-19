Волейболистки «Минчанка-2» уступили команде «Динамо-Метар-3»

«Минчанка-2» с поражением завершила первый круг финального этапа Молодежной волейбольной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

19 апреля наши девушки встречались с победителями регулярного чемпионата – сверстницами из челябинского «Динамо-Метара-3». Навязать острую борьбу белоруски смогли только во втором сете, но оппонентки выстояли и праздновали викторию в трех партиях – 25:10, 25:23, 25:16. В пяти проведенных матчах столичная дружина одержала три победы и потерпела две неудачи. Поединки второго круга состоятся в начале мая в Челябинске.