Минск принимает международный турнир по волейболу среди ветеранов городов-героев

Белорусская столица принимает ежегодные соревнования ветеранов волейбола среди команд городов-героев. В 2025 году турнир посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сильнейшего определяют по восемь женских и мужских дружин. География широкая – от Бреста и Минска до Москвы, Волгограда, Мурманска. Впервые за много лет к нам приехали и гости из Севастополя. Турнир стал доброй традицией и проводится ежегодно на протяжении уже 18 лет. Для участников это не просто возможность встретиться вновь на одной площадке в борьбе за трофей, но и вместе отдать дань памяти героям Великой Победы.

Сергей Лукьянов, участник турнира (Россия):

Десятый раз мы приезжаем сюда. Нас пригласили, и мы рады каждый год теперь приезжать. К этому готовимся целый год. Происходит общение и вспоминаем наших предков.