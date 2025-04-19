«Юность» обыграла «Витебск» и сравняла счёт в финальной серии Кубка Президента

Седьмому поединку быть! Финальный раунд Кубка Президента между хоккеистами «Юности» и «Витебска» сохраняет интригу. Столичный клуб на выезде сумел восстановить равенство в серии, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

На кону – главный трофей сезона, а потому обе команды настроены решительно. Первую шайбу болельщики увидели только на 18-й минуте. Павел Куликов вывел «минчан» вперед. В дальнейшем подопечные Сергея Стася забрали инициативу и не подпускали соперников к своим воротам, продолжая действовать. Во втором отрезке Иван Косоренков и Станислав Кучкин упрочили преимущество гостей. А в заключительной двадцатиминутке Александр Кулагин и Владимир Ровба довели счет до разгромного. Уверенная победа осталась «Юности» – 5:0. Счет в серии равный – 3:3.