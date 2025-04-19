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«Юность» обыграла «Витебск» и сравняла счёт в финальной серии Кубка Президента

19 апреля 2025 17:49
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Седьмому поединку быть! Финальный раунд Кубка Президента между хоккеистами «Юности» и «Витебска» сохраняет интригу. Столичный клуб на выезде сумел восстановить равенство в серии, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Юность» обыграла «Витебск» и сравняла счёт в финальной серии Кубка Президента-1

На кону – главный трофей сезона, а потому обе команды настроены решительно. Первую шайбу болельщики увидели только на 18-й минуте. Павел Куликов вывел «минчан» вперед. В дальнейшем подопечные Сергея Стася забрали инициативу и не подпускали соперников к своим воротам, продолжая действовать. Во втором отрезке Иван Косоренков и Станислав Кучкин упрочили преимущество гостей. А в заключительной двадцатиминутке Александр Кулагин и Владимир Ровба довели счет до разгромного. Уверенная победа осталась «Юности» – 5:0. Счет в серии равный – 3:3. 

Решающий поединок состоится в понедельник, 21 апреля, в белорусской столице. Напомним, «Юность» – самая титулованная команда страны. «Витебск» – дебютант финального раунда Кубка Президента.

# Хоккей Беларуси # Хоккей # ХК «Юность»

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