Единство и сплоченность – то, что нужно Беларуси в этот непростой период. Об этом заявил замглавы Администрации Президента Владимир Перцов на «Марафоне единства», который на днях принимала Лида, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это второй по величине город в Гродненской области и настоящий промышленный центр региона. То, что делают лидские мастера, во многом уникально и аутентично. Да и сам город отличается богатой историей и атмосферой. Как принимали «Марафон единства» в Лиде, знает Галина Буро.

Жители в восторге. Лида на два дня – столица «Марафона единства». Тематические площадки, выставки, квесты, мастер-классы, встречи. Исключительно народный формат. И да, особая атмосфера белорусской души везде: на улицах, в зданиях, даже в цехах. Праздник зажег сердца работников заводов.

«Разам працуем, разам спяваем» – любимые хиты впервые прямо в цеху лидского предприятия «Каскад». Импровизированная сцена с эксклюзивным освещением, ведь здесь производят роскошные люстры, которые украшают Дворец Независимости, Эрмитаж, все театры и замки страны. Ссылка на люстры Владислава Журова, блогер:

Как будто волшебство какое-то. На самом деле радует каждая улыбка, все довольны, счастливы, и это сплачивает.

Единая нация, которую не сломить. Заводчане доказывают это и словом, и делом. Не зря Лида – крупнейший промышленный центр Гродненской области. Больше двух десятков предприятий марафон объединил во всех смыслах. Коллективы заводов-партнеров провели общую встречу, ведь одно дело делают. «Лидсельмаш» отправляет свои детали сельхозконструкций на оцинковку на предприятие «Конус» – здесь используют новейшую технологию, которой нет аналогов на постсоветском пространстве, в Европе – единицы.

Павел Трон, маркетолог предприятия «Конус»:

Мы собрались, чтобы показать то, что мы действительно одно единое целое, что мы одна команда, работающая на благо страны. Созидать и сохранять лучшее – белорусский курс отражается и в блеске стекла из Березовки. Еще несколько лет назад стеклозавод «Неман» оказался заложником своей уникальности. Ручной труд не конкурент масс-маркету, это – для истинных ценителей качества. Решительные меры правительства помогли спасти предприятие, открыть новую прибыльную линию, но главное – сохранить древнюю профессию мастеров стекольных дел. Перцов на «Марафоне единства»: Беларусь 30 лет назад и сейчас – это две совершенно разные страны. Подробности здесь.

Отражение 30-летнего пути становления нашей страны – и на выставке «Беларусь. Взлет». Разместилась прямо в крупном торговом центре Лиды. 40 фотографий с прицелом на конкретный регион. Как было, как стало – могли оценить посетители торгового объекта. Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

В одном из материалов лидской районки рассказывают о том, что в одном из объектов общепита перестали покупать торты. Продавец говорит, что лидчане покупают половинку, а скорее, четвертинку, а иногда даже кусочек. То есть 12 тортов в день не расходятся, у людей нет возможности. И торт покупали только по очень большому празднику.

И если кто-то пытается обесценить достижения нации, то это информационный диверсант. Кому сегодня можно и нужно верить, и кто всегда держит свое слово, говорили с именитыми журналистами в стенах торгового центра. Тема «Знаковой встречи» привлекла внимание покупателей. Легендарные предприятия Беларуси и подарки Президенту! Чем ещё запомнился «Марафон единства» в Лиде? Подробности здесь. Время выбрало нас – под таким названием кульминация масштабного форума – грандиозный гала-концерт под сводами Ледовой арены.

Галина Буро, корреспондент:

В программе около трех десятков номеров. Концерт с потрясающей энергетикой. В каждой ноте со сцены – любовь к своей Родине, в зале – атмосфера единства, ведь музыка по-настоящему сплочает. Планировалось, что следующей остановкой марафона станет Гродно. Но проект неожиданно изменил маршрут и приедет в город на Немане через Новополоцк – сами жители этого города обратились с просьбой к организаторам. Им пошли навстречу. Итак, понедельник – Новополоцк, конец недели – Гродно. А после – здесь не точка, а запятая.