Европа охвачена лесными пожарами – огонь уничтожает популярные курорты

Европа охвачена лесными пожарами. Несмотря на все усилия властей, огонь продолжает уничтожать южные районы континента. Особенно тяжелая ситуация сложилась во Франции. Там пламя оставило после себя более 40 тысяч гектаров выжженной земли и продолжает распространяться дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ряде регионов объявлен высший уровень опасности. Критическая ситуация сложилась в департаменте Жиронда. Там огонь уже бушует в жилых кварталах Бордо. Свои дома вынуждены экстренно покинуть более 20 тысяч человек. В борьбе с огнем погибли двое пожарных. В зоне бедствия оказались популярные курорты и кемпинги. Оттуда эвакуируют туристов и обслуживающий персонал. В департаменте Вар полностью уничтожены около тридцати домов.