Европа охвачена лесными пожарами – огонь уничтожает популярные курорты
Европа охвачена лесными пожарами. Несмотря на все усилия властей, огонь продолжает уничтожать южные районы континента. Особенно тяжелая ситуация сложилась во Франции. Там пламя оставило после себя более 40 тысяч гектаров выжженной земли и продолжает распространяться дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ряде регионов объявлен высший уровень опасности. Критическая ситуация сложилась в департаменте Жиронда. Там огонь уже бушует в жилых кварталах Бордо. Свои дома вынуждены экстренно покинуть более 20 тысяч человек. В борьбе с огнем погибли двое пожарных. В зоне бедствия оказались популярные курорты и кемпинги. Оттуда эвакуируют туристов и обслуживающий персонал. В департаменте Вар полностью уничтожены около тридцати домов.
Коринн Пайяуб, жительница Леж-Кап-Ферра:
Мне очень тяжело видеть, как мой город разрушается, это разбивает мне сердце. Потому что это такое приятное место для жизни, и видеть, как оно превращается в пепел, действительно ужасно. Но я надеюсь, что все пожарные, которые здесь работают, помогут нам, и мы сможем дальше жить в нашем городе.
В связи с лесными пожарами власти Франции запросили помощи у ЕС. Самолеты для борьбы с огнем должны прислать Хорватия, Португалия, Чехия и Словакия. Полыхает и Испания. Там власти объявили чрезвычайное положение. Огонь вплотную подобрался к пригородам Мадрида. Региональное правительство запросило помощь, назвав ситуацию «чрезвычайно серьезной». Как заявили в МВД страны, стихия грозит выйти из-под контроля и распространиться за пределы имеющихся возможностей тушения. Власти эвакуируют более 10 тысяч жителей.