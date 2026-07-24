Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым

Телефонный разговор Александра Лукашенко с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым состоялся сегодня, 24 июля. Главы государств детально обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых во время недавнего официального визита лидера Узбекистана в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны дали необходимые поручения профильным ведомствам для наполнения стратегического партнерства практическими и взаимовыгодными проектами. Работа в этом направлении ведется максимально активно, включая инвестиционное сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса и по другим ключевым отраслям. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев подтвердили необходимость полноформатной реализации утвержденной дорожной карты сотрудничества, рассчитанной до 2030 года. Это должно способствовать росту двустороннего товарооборота до двух миллиардов долларов. Главы государств также подчеркнули важность дальнейшего укрепления межрегиональных связей. Президент Беларуси также тепло поздравил Президента Узбекистана с днем рождения.