Легендарные предприятия Беларуси и подарки Президенту! Чем ещё запомнился «Марафон единства» в Лиде?

Белорусы верны своим истокам, и в этом залог достойного будущего страны. Объединяет разные поколения нашего народа любовь к Родине. Через города и расстояния. «Марафон единства» продолжает движение по стране. На протяжении двух дней праздник царит в городе с богатой историей – Лиде. Проект напоминает о том, как важно быть сплоченными, идти рука об руку и вместе достигать новых высот, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители и гости Лиды вместе пролистали страницы истории, увидели символы плодотворного труда, результатов и достижений, которыми сегодня гордятся белорусы, познакомились с талантами нашей земли и обсуждали темы, которые важны для каждого из нас. Занятие по душе было для всех. В чем уникальность общественно-патриотической акции в Лиде, знают наши корреспонденты.

Мастер-классы и выставки, масштабные концерты и диалоги на серьезные темы, в стенах предприятий, в колледжах и на улицах города – на два дня Лида закружилась в ритме «Марафона единства». Не так давно Лиде исполнилось 700. Годы подарили городу богатое культурное и историческое наследие. Эта земля – родина множества знаменитых ученых, деятелей искусства и спортсменов. Здесь работают крупные предприятия, технологиям которых практически нет аналогов в Европе. Местным жителям есть чем гордиться. В знаниях о родном крае и стране на «Марафоне единства» состязалась молодежь. Городской квест собрал около полусотни команд. 40 снимков историй из 90-х – в Лиде на «Марафоне единства» прошла выставка «Беларусь. Взлет».

Лида по праву гордится своими производствами. В городе с мелодичным женским именем их 25. Яркое свидетельство того, как белорусы сохранили и приумножили наследие советского времени. Хотя порой было тяжело. Талоны, очереди – сегодня это призраки прошлого. О том, как было и как стало, рассказывает выставка «Беларусь. Взлет». 40 плакатов с фото за период 30-летнего пути суверенной Беларуси. Перцов на «Марафоне единства»: Беларусь 30 лет назад и сейчас – это две совершенно разные страны. Читать подробнее. Белорусский изумруд, горная порода Антарктиды, мини-копия ядерного реактора нашей АЭС и портрет из цитат. Все это трудовые коллективы страны преподнесли в дар нашему Президенту. «С любовью и благодарностью» – экспозицию с таким названием «Марафон единства» привез в Лиду. Каждый экспонат – символ плодотворного труда белорусов, его результатов и достижений.

Будущее Беларуси в руках каждого из нас. Напоминание останется и в Лиде – стену одной из многоэтажек украсил мурал. Изображение, ставшее традиционным. Вырезать в основе концепции – идея сохранения традиционных семейных ценностей и любви к Родине. Подарок от «Марафона единства»! В Лиде открыли мурал «Будущее Беларуси в твоих руках». Суверенитет, независимость, стабильность, мирное небо и постоянное развитие – именно такой выбор белорусы сделали 30 лет назад. Многие годы не прекращаются попытки убедить нас в обратном. Кто пытается преуменьшить наши общие достижения, а каким мнениям можно верить – об этом прямо в торговом центре говорили с именитыми журналистами на знаковой встрече.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

На нас реально обрушивается поток информации. Мы прилагали свои рецепты, они наверняка не 100 %, но я надеюсь, что многое запало в душу нашим слушателям, зрителям – тем, кто пришел сюда. В принципе, раз люди приходят, значит, они нам уже доверяют. Эпицентром празднования стала площадка у ледового дворца. Здесь развернулись выставки, интерактивные зоны и фудкорт. Неповторимую ноту в симфонию добавили любительские коллективы. На сцену под открытым небом вышли семейные группы, вокальные студии, музыканты и народные ансамбли.