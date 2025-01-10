Старейшее стекольное предприятие Беларуси – блогеры посетили «Неман» в рамках «Марафона единства»
Поблагодарить друг друга за сотрудничество и заявить о новых целях. «Марафон единства» сближает коллективы. В рамках проекта «Одно дело делаем» встретились представители двух крупнейших предприятий Лидского региона – «Лидсельмаш» и «Конус», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От первого – стальные детали для сельскохозяйственной техники, от второго – долговечная цинковая защита, которая продлевает жизнь запчастей на целых 50 лет. Кооперация позволяет создавать продукцию очень высокого качества. Во многом уникальную. Таких ванн горячего цинкования нет на постсоветском пространстве, в Европе их единицы. Предприятия работают в тесной связке, ведь экономический суверенитет, стабильность и независимость можно обеспечить только сообща.
Андрей Жамойда, директор предприятия «Конус», член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
650 тонн расплавленного металла мы сразу же варим. В этот расплавленный металл мы окунаем металлоконструкции, которые привозят не только предприятия Республики Беларусь, но и из дальнего зарубежья. Сегодня благодаря высокому качеству и работе нашего коллектива мы оказываем услугу десяткам, сотне предприятий, которые приезжают за тысячи километров. Почему приезжают? Качество. Качество сегодня – это гарантия успеха завтра.
Лидский регион по праву гордится своими производствами. Здесь их 25. С достижениями отечественной промышленности 10 января знакомились блогеры. В их объективах – мастерские старейшего стекольного предприятия страны. Ежегодно здесь производят около 720 тонн самой различной продукции.
Денис Трофимчик, агроблогер:
Наконец-то «Марафон единства» приехал в Гродненскую область, в мою область. Лидский район, стеклозавод «Неман» – это, так сказать, в двух шагах от моего дома. Невероятно просто, приезжает столько людей, все в одном месте, работают, каждый знает свое дело. Я думаю, что моей аудитории, людям, которые працуюць на вёсцы, у каўгасах, у поле, будзе таксама цікава паглядзець, як людзі працуюць на заводзе.
Жителей и гостей Лиды в дни «Марафона единства» ждет множество интерактивных площадок, уникальных выставок и встреч с интересными людьми.