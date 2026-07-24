Лукашенко собрал совещание об ускорении работы по ключевым инвестпроектам за рубежом

Во Дворец Независимости пригласили членов правительства и руководство Нацбанка. Эта встреча – элемент президентского контроля реализации важнейших договоренностей с иностранными партнерами. Они были достигнуты в ходе визитов главы государства в ряд стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Кроме того, Беларусь активно сотрудничает с африканским континентом. Пока там, подчеркнул Президент, получается реализовать относительно небольшие проекты с прямыми белорусскими инвестициями – сборочные производства сельхозтехники в Нигерии, сервисные центры там же, а также в Зимбабве и Того. В связи с этим Президент поручил правительству определить конкретные направления работы в Африке. Инструментарий для достижения этих целей имеется. Президент призвал не создавать надуманные бюрократические проблемы, которые мешают реализации инвестпроектов с зарубежными странами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Договариваемся. Там, где мы бываем, без лишней скромности скажу, что нас не просто хорошо принимают, нас понимают и с нами хотят сотрудничать. Мы определяемся по некоторым проектам. Где два, где три. А где, вот как мне докладываете вы, в правительстве, я так понимаю, в Администрации проработали эти вопросы. По Китаю, допустим, аж два десятка проектов. Вроде бы договорились на уровне президента. Вижу, что ответственные лица, которые ведут со мной переговоры, делегации с другой стороны, как это в Индонезии было, Мьянме и так далее, хотят с нами сотрудничать.

Нам надо продавать свои технологии, продавать свою продукцию, которую мы производим и которая нужна в этих странах. Мы же просто так не ездим. Вот, допустим, в Индонезию поехали, одно из предприятий поставляет туда с оплатой больше тысячи единиц техники своей в 2026 году, только в этом году! Поэтому эффект от таких командировок приличный, но я боюсь волокиты. Чтобы это все не утонуло. Вот договариваемся, и все это где-то утонет. Поэтому, Дмитрий Николаевич, у нас же целое управление внешнеполитическое, или как оно называется, у вас в Администрации.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Три человека.