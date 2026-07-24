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Масштабный общенациональный блэкаут произошел в Грузии – крупные города остались без света

24 июля 2026 09:01
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Масштабный общенациональный блэкаут минувшей ночью произошел в Грузии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без электричества остались практически все крупные города, включая Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

Масштабный общенациональный блэкаут произошел в Грузии – крупные города остались без света-2

Миллионы жителей страны оказались не только без света, но и без воды из-за автоматической остановки насосных станций. Также возникли временные проблемы со связью и интернетом. Точные причины ЧП пока неизвестны. Некоторые СМИ сообщил, что отключение произошло из-за серьезной аварии на Ингурской ГЭС. В государственной энергокомпании Грузии заявили, что специалисты работают над скорейшим восстановлением электроснабжения. В некоторых районах это уже удалось сделать, но говорить о полном восстановлении энергосистемы еще рано.

# Международная политика

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