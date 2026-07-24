Масштабный общенациональный блэкаут произошел в Грузии – крупные города остались без света

Миллионы жителей страны оказались не только без света, но и без воды из-за автоматической остановки насосных станций. Также возникли временные проблемы со связью и интернетом. Точные причины ЧП пока неизвестны. Некоторые СМИ сообщил, что отключение произошло из-за серьезной аварии на Ингурской ГЭС. В государственной энергокомпании Грузии заявили, что специалисты работают над скорейшим восстановлением электроснабжения. В некоторых районах это уже удалось сделать, но говорить о полном восстановлении энергосистемы еще рано.