Быков: сил и средств более чем достаточно, чтобы обеспечить спокойный ход электоральной кампании

Алена Сырова, СТВ:

У нас там президентские выборы буквально через пару недель. Ваша жизнь профессиональная поменялась в связи с этим? Может, все там «в ружье» и все в повышенной боеготовности? Или как бы все довольно штатно?

Александр Быков, первый заместитель командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Беларуси:

Наша главная основная задача – обеспечить безопасность самого значимого мероприятия. Силы и средства, все необходимое у нас есть. Говорить о том, что в корне изменилось сегодня, как вы сказали, «в ружье». Нет, у нас все планово. Прекрасно понимаем, что такое мероприятие – электоральная кампания – она связана с возможностью провокаций, возможностью расшатывания ситуации. Возможно, как и показал 2020 год, массовых беспорядков. Все наши силы и средства свои задачи знают, четко расчеты все Министерством внутренних дел произведены, сил и средств более чем достаточно сегодня, чтобы обеспечить спокойный, безопасный ход электоральной кампании. И вот вы спросили по поводу экстремистских угроз. Они могут быть открыты, скрыты. Они были, есть, в принципе будут эти угрозы. Но мы работаем, выполняем свое дело, мы готовы ко всему и выполним любую задачу.