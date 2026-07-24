100 дней по 10000 шагов – рассказываем о новом проекте Президентского спортивного клуба

Ольга Бурлакова, ведущая: Расскажите, что это за марафон? Почему 10 тысяч шагов? В чем главная идея и задача?

Марафон шагает по стране. Президентский спортивный клуб дарит белорусам шанс превратить обычную прогулку в захватывающее приключение. Кто, как не наш сегодняшний гость, сможет зарядить нас энергией и желанием двигаться вперед.

Дмитрий Мелешко, амбассадор проекта «Марафон 10 000 шагов»:

Республиканский проект от Президентского спортивного клуба решили создать. Люди все равно все ходят. Здесь еще будет такая мотивация, где будет еще главный приз. Можно будет выиграть 15 тысяч – это сертификат на путешествие. Плюс десять сертификатов будет по тысяче рублей. Будут еще промежуточные призы.

Александра Каштанова, ведущая:

Расскажите, кто может принимать участие? Как зарегистрироваться?

Дмитрий Мелешко:

Принимать участие могут от 7 лет школьники и взрослые люди – доступно всем.

Александра Каштанова:

У детей больше возможности находить эти шаги.