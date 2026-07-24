100 дней по 10000 шагов – рассказываем о новом проекте Президентского спортивного клуба
Марафон шагает по стране. Президентский спортивный клуб дарит белорусам шанс превратить обычную прогулку в захватывающее приключение. Кто, как не наш сегодняшний гость, сможет зарядить нас энергией и желанием двигаться вперед.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Мелешко, амбассадор проекта «Марафон 10 000 шагов».
Ольга Бурлакова, ведущая:
Расскажите, что это за марафон? Почему 10 тысяч шагов? В чем главная идея и задача?
Дмитрий Мелешко, амбассадор проекта «Марафон 10 000 шагов»:
Республиканский проект от Президентского спортивного клуба решили создать. Люди все равно все ходят. Здесь еще будет такая мотивация, где будет еще главный приз. Можно будет выиграть 15 тысяч – это сертификат на путешествие. Плюс десять сертификатов будет по тысяче рублей. Будут еще промежуточные призы.
Александра Каштанова, ведущая:
Расскажите, кто может принимать участие? Как зарегистрироваться?
Дмитрий Мелешко:
Принимать участие могут от 7 лет школьники и взрослые люди – доступно всем.
Александра Каштанова:
У детей больше возможности находить эти шаги.
Дмитрий Мелешко:
Они больше двигаются. Цель – чтобы у людей была привычка ходить, двигаться, потому что ходьба – это доступность. Это не бегать, не тренажерный зал. Просто выходить и гулять. Выходить с семьей, с собакой.
Подробности в видео.