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100 дней по 10000 шагов – рассказываем о новом проекте Президентского спортивного клуба

24 июля 2026 09:21
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Марафон шагает по стране. Президентский спортивный клуб дарит белорусам шанс превратить обычную прогулку в захватывающее приключение. Кто, как не наш сегодняшний гость, сможет зарядить нас энергией и желанием двигаться вперед.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дмитрий Мелешко, амбассадор проекта «Марафон 10 000 шагов».

Ольга Бурлакова, ведущая:
Расскажите, что это за марафон? Почему 10 тысяч шагов? В чем главная идея и задача?

100 дней по 10000 шагов – рассказываем о новом проекте Президентского спортивного клуба-2

Дмитрий Мелешко, амбассадор проекта «Марафон 10 000 шагов»:
Республиканский проект от Президентского спортивного клуба решили создать. Люди все равно все ходят. Здесь еще будет такая мотивация, где будет еще главный приз. Можно будет выиграть 15 тысяч – это сертификат на путешествие. Плюс десять сертификатов будет по тысяче рублей. Будут еще промежуточные призы.

Александра Каштанова, ведущая:
Расскажите, кто может принимать участие? Как зарегистрироваться?

Дмитрий Мелешко:
Принимать участие могут от 7 лет школьники и взрослые люди – доступно всем.

Александра Каштанова:
У детей больше возможности находить эти шаги.

100 дней по 10000 шагов – рассказываем о новом проекте Президентского спортивного клуба-4

Дмитрий Мелешко:
Они больше двигаются. Цель – чтобы у людей была привычка ходить, двигаться, потому что ходьба – это доступность. Это не бегать, не тренажерный зал. Просто выходить и гулять. Выходить с семьей, с собакой.

Подробности в видео.

# Ольга Бурлакова # Дмитрий Мелешко # Александр Меженный # Спорт Беларуси

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