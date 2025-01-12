Карпенко объяснил, почему за рубежом не создаются участки для голосования

Выборы в Беларуси будоражат отдельные западные страны. Причем уже зазвучали голоса о том, что признавать результаты голосования 26 января не имеет смысла, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Об этом заявили в Литве и Польше. Неслучайно о Беларуси вспомнили и в Украине, о чем мы уже раньше говорили. Даже в ОБСЕ обиделись, что их наблюдателей не пригласили в Минск. Ну что поделать, если мы живем без оглядки на чужое мнение и не нуждаемся в непрошеных советах.

Как относится к такому роду деятельности, на неделе продемонстрировал глава ЦИК, когда ему показали листовки с призывами игнорировать наши выборы. Их активно распространяют за рубежом. Тем временем предвыборная кампания вышла на стадию агитации, которая продлится до 25 января. На телевидении и радио организованы выступления участников президентской гонки, также для агитации кандидаты используют интернет-источники. Жалобы о нарушениях в ЦИК пока не поступали. Отметим, на президентские выборы аккредитованы более 360 международных наблюдателей. Среди них – представители стран Европы, Африки, Латинской Америки, Азии и СНГ.