Карпенко объяснил, почему за рубежом не создаются участки для голосования
Выборы в Беларуси будоражат отдельные западные страны. Причем уже зазвучали голоса о том, что признавать результаты голосования 26 января не имеет смысла, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Об этом заявили в Литве и Польше. Неслучайно о Беларуси вспомнили и в Украине, о чем мы уже раньше говорили. Даже в ОБСЕ обиделись, что их наблюдателей не пригласили в Минск. Ну что поделать, если мы живем без оглядки на чужое мнение и не нуждаемся в непрошеных советах.
Как относится к такому роду деятельности, на неделе продемонстрировал глава ЦИК, когда ему показали листовки с призывами игнорировать наши выборы. Их активно распространяют за рубежом.
Тем временем предвыборная кампания вышла на стадию агитации, которая продлится до 25 января. На телевидении и радио организованы выступления участников президентской гонки, также для агитации кандидаты используют интернет-источники. Жалобы о нарушениях в ЦИК пока не поступали. Отметим, на президентские выборы аккредитованы более 360 международных наблюдателей. Среди них – представители стран Европы, Африки, Латинской Америки, Азии и СНГ.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Беларусь, как вы знаете, не создает участки для голосования за рубежом. Эта норма уже использовалась у нас и на референдуме, и в единый день голосования. Это обусловлено отсутствием мер по безопасности на участках, которые ранее образовывались на территории других государств, а также сокращением численности работников дипкорпуса в некоторых странах. К этому хочу добавить, что в 2020 году в голосовании на выборах Президента Республики Беларусь приняли участие лишь 0,3 % граждан от общего количества избирателей по стране, включенных в список. Это было 18 455 человек. Вместе с тем в Беларуси созданы условия для организации голосования граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете. Проголосовать такие граждане смогут на одном из шести участков, которые будут расположены в Минске и пяти областных центрах.