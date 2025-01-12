В Беларуси появятся новые отряды спецназначения? Как готовят спецназ – интервью с Александром Быковым

Алена Сырова, СТВ:

С 2022 года планомерно идет такой вот процесс развития. Появляются новые отряды, и эта работа продолжается. Можем говорить о том, что при необходимости могут быть созданы еще такие отряды?

Александр Быков, первый заместитель командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Беларуси:

Могут быть однозначно созданы. Наши отряды уже сформированные, они полностью укомплектованы. У нас нет вакантных там должностей. И есть серьезная очередь, перечень, список молодых людей, которые уже тоже проходили службу в той же бригаде спецназа, которые ждут своей очереди, ждут возможностей попробовать себя и определиться, и служить в данных спецподразделениях. Поэтому в случае необходимости принятия такого решения, поверьте, в разы число подготовленных бойцов будет увеличено. И очень серьезный момент. Это вот как раз те крупные серьезные спецотряды добровольцев. «Смерч», «Честь». Постоянно проводятся с ними занятия, сборы, стрельбы. Плановая, больше скажу, даже иногда и внеплановая. Конкретно вот пример отряда добровольцев «Честь», они практически каждую субботу проводят время на стрельбищах и полигонах внутренних войск – вспоминают навыки, работают с дронами, выполняют упражнения, оттачивают и продолжают наращивать слаживание подразделений. У нас есть серьезный мощный резерв, который готов быстро подставить плечо и встать с нами в строй.

Алена Сырова:

Вы говорите про подготовку, наверняка ее корректировали с учетом и хода специальной военной операции, и в принципе мы видим другие вооруженные конфликты, вы наверняка наблюдаете за своими коллегами.