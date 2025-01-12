В Беларуси появятся новые отряды спецназначения? Как готовят спецназ – интервью с Александром Быковым

О ситуации в приграничье, подготовке к электоральной кампании и боевой подготовке отрядов спецназначения – эти вопросы обсудили с первым заместителем командующего внутренних войск Александром Быковым в программе «Неделя» на СТВ.
О ситуации в приграничье, подготовке к электоральной кампании и боевой подготовке отрядов спецназначения – эти вопросы обсудили с первым заместителем командующего внутренних войск Александром Быковым в программе «Неделя» на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
С 2022 года планомерно идет такой вот процесс развития. Появляются новые отряды, и эта работа продолжается. Можем говорить о том, что при необходимости могут быть созданы еще такие отряды?
Александр Быков, первый заместитель командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Беларуси:
Могут быть однозначно созданы. Наши отряды уже сформированные, они полностью укомплектованы. У нас нет вакантных там должностей. И есть серьезная очередь, перечень, список молодых людей, которые уже тоже проходили службу в той же бригаде спецназа, которые ждут своей очереди, ждут возможностей попробовать себя и определиться, и служить в данных спецподразделениях. Поэтому в случае необходимости принятия такого решения, поверьте, в разы число подготовленных бойцов будет увеличено. И очень серьезный момент. Это вот как раз те крупные серьезные спецотряды добровольцев. «Смерч», «Честь». Постоянно проводятся с ними занятия, сборы, стрельбы. Плановая, больше скажу, даже иногда и внеплановая. Конкретно вот пример отряда добровольцев «Честь», они практически каждую субботу проводят время на стрельбищах и полигонах внутренних войск – вспоминают навыки, работают с дронами, выполняют упражнения, оттачивают и продолжают наращивать слаживание подразделений. У нас есть серьезный мощный резерв, который готов быстро подставить плечо и встать с нами в строй.
Алена Сырова:
Вы говорите про подготовку, наверняка ее корректировали с учетом и хода специальной военной операции, и в принципе мы видим другие вооруженные конфликты, вы наверняка наблюдаете за своими коллегами.
Александр Быков:
Знаете, я бы не сказал, мы скорректировали программу подготовки, мы это делаем постоянно, ежедневно, практически ежедневно, получая новую информацию из различных источников, программа гибкая, она сразу же корректируется. Мы имеем сегодня возможность также задействовать в ходе нашей подготовки тех инструкторов, которые имеют реальный боевой опыт. И мы этим активно пользуемся. И они делятся с нами своим боевым опытом и проводят постоянно занятия. В том числе и с добровольцами, о которых я говорил ранее. Очень внимание серьезное мы уделяем развитию направления беспилотников, развитию направления борьбы с дронами противника.
У нас созданы ряд центров по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов и средств борьбы с беспилотниками. Они успешно выполняют свои задачи, готовят кадры. Мы серьезно и значительно расширили парк техники, боевой техники и вооружения. Сегодня мы имеем также и все необходимое, чему раньше в меньшей степени уделялось внимание в связи со спецификой выполняемых задач. Средства поражения как живой силы противника, так и бронированной техники. Это минометы, это крупного калибра другого вида вооружения. И все это мы успешно используем. И самое главное, что мы готовим и обучаем расчеты. И они сегодня уже на достаточно высоком уровне. Считаю, что сегодня, как никогда, сама подготовка к применению всех спецподразделений Министерства внутренних дел наиболее гибкая, совершенная и соответствует тем реалиям боевых действий, и тем возможным вызовам, с которыми мы можем столкнуться. Мы готовы.