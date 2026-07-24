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В Минске впервые организовали масштабные курсы по кибербезопасности для медицинских работников

24 июля 2026 11:46
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В Минске впервые организовали масштабные курсы по кибербезопасности для медицинских работников. Обучение прошли более 130 столичных врачей и специалистов здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они детально изучили основные цифровые угрозы и правила безопасной работы за компьютером. Преподаватели на конкретных примерах показали, как распознать уловки мошенников в электронной почте и не допустить кражи персональных данных пациентов. Отдельное внимание уделили защите внутренних сетей медучреждений от утечек информации и взломов.

Городской инфострим на тему безопасности прошел в Минской ратуше.

В Минске впервые организовали масштабные курсы по кибербезопасности для медицинских работников-2

Степан Кнотько, специалист по сопровождению программного обеспечения Городской станции скорой медицинской помощи:
Сейчас все движется к тому, что все уходит в информационные системы. То есть это действительно важно. Хотим мы этого или нет, и информационные технологии везде теперь. Благодаря такому обучению они будут защищены на 100 %. Всему, конечно, нужно время, но в целом эти технологии внедрятся, и все будет хорошо

В Минске впервые организовали масштабные курсы по кибербезопасности для медицинских работников-4

Виталий Карбовский, заместитель директора Национального центра обмена трафиком:
Наши все программы основаны на опыте киберцентра, который в стране является первым. И все актуальные угрозы, все актуальные инциденты, которые проходят через нас, ложатся в нашу образовательную платформу и в наши курсы. 

Для сферы здравоохранения цифровая защита имеет ключевое значение. Больницы и поликлиники ежедневно оперируют огромными объемами конфиденциальной информации — от личных контактов пациентов до результатов обследований и историй болезней. Любой несанкционированный доступ к этим архивам не только нарушает права граждан, но и может полностью парализовать работу клиник.

В Минске впервые организовали масштабные курсы по кибербезопасности для медицинских работников-6

Александр Смирный, начальник отдела информационных технологий, главный внештатный специалист по информационным технологиям Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Система здравоохранения Минска включает в себя более 20 тысяч компьютеров персональных. И так как мы оперируем ежедневно огромным массивом критически важных данных, это закрытая медицинская информация. Кибербезопасность – это не просто слово. Это наша непосредственная задача – обеспечить безопасность этих данных, безопасный доступ к этим данным на каждом рабочем месте. 

Обучение длилось неделю. После успешной аттестации медикам вручили сертификаты государственного образца.

# Медицина # Министерство здравоохранения Беларуси # Национальная безопасность

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