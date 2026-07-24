В Минске впервые организовали масштабные курсы по кибербезопасности для медицинских работников. Обучение прошли более 130 столичных врачей и специалистов здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они детально изучили основные цифровые угрозы и правила безопасной работы за компьютером. Преподаватели на конкретных примерах показали, как распознать уловки мошенников в электронной почте и не допустить кражи персональных данных пациентов. Отдельное внимание уделили защите внутренних сетей медучреждений от утечек информации и взломов.

Степан Кнотько, специалист по сопровождению программного обеспечения Городской станции скорой медицинской помощи: Сейчас все движется к тому, что все уходит в информационные системы. То есть это действительно важно. Хотим мы этого или нет, и информационные технологии везде теперь. Благодаря такому обучению они будут защищены на 100 %. Всему, конечно, нужно время, но в целом эти технологии внедрятся, и все будет хорошо

Виталий Карбовский, заместитель директора Национального центра обмена трафиком:

Наши все программы основаны на опыте киберцентра, который в стране является первым. И все актуальные угрозы, все актуальные инциденты, которые проходят через нас, ложатся в нашу образовательную платформу и в наши курсы.

Для сферы здравоохранения цифровая защита имеет ключевое значение. Больницы и поликлиники ежедневно оперируют огромными объемами конфиденциальной информации — от личных контактов пациентов до результатов обследований и историй болезней. Любой несанкционированный доступ к этим архивам не только нарушает права граждан, но и может полностью парализовать работу клиник.