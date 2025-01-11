Перцов на «Марафоне единства»: Беларусь 30 лет назад и сейчас – это две совершенно разные страны

Полюбившиеся хиты, звезды белорусской эстрады, яркое шоу и атмосфера сплоченности. В Лиде в эти минуты начался грандиозный гала-концерт «Время выбрало нас». К трансляции можно присоединиться на сайте videobel.by, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алина Чижик, певица: Выступать на родной земле – это всегда ответственно, всегда радушно, душевно, потому что здесь люди, которые тебя знают, люди, которые тебя тепло встречают. И ты родной, ты земляк. Поэтому сегодня еще более ответственная миссия – представить наш регион достойно.

Целый день в Лиде было интересно и познавательно. В историко-художественном музее демонстрируют белорусский изумруд, горную породу Антарктиды, уменьшенную копию ядерного реактора нашей АЭС и портрет из цитат. Все это трудовые коллективы страны преподнесли в дар нашему Президенту. «С любовью и благодарностью» – на экспозиции с таким названием порядка сотни экспонатов. И каждый из них – символ плодотворного труда, результатов и достижений, которыми сегодня гордятся белорусы.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Каждый этот подарок – это маленькая история. Это маленький кирпичик в здании строительства вот той суверенной Беларуси. Вот вроде много всего происходит, и как-то память стирается, и все эти файлы падают куда-то далеко в нашей памяти, потому что событий много. Но проходишь, вспоминаешь, действительно, вспоминаешь ту атмосферу, вспоминаешь тот праздник, об открытии того или иного объекта, презентация того или иного очередного свершения в машиностроении. Это наглядно показывает, сколько было сделано за время суверенной Беларуси, за этот 30-летний срок. И если вспомнить, какой была Беларусь 30 лет тому назад, какая она сейчас, это две совершенно разные страны.

Насыщенная программа акции в Лиде подходит к финалу. Жителям эти два дня запомнятся яркими эмоциями, побуждающими к единству и любви к Родине. Следующим городом, который уже в ближайший понедельник примет «Марафон единства», станет Новополоцк.