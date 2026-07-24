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Смертельное ДТП под Осиповичами – погибли двое военнослужащих

24 июля 2026 11:00
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Министерство обороны и Следственный комитет выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Осиповичском районе. Авария произошла утром 24 июля на трассе «Осиповичи – Барановичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси усиливают меры безопасности на дорогах из-за роста ДТП.

Смертельное ДТП под Осиповичами – погибли двое военнослужащих-2

По предварительной информации, водитель военного грузопассажирского автомобиля «МАЗ» потерял управление на повороте, после чего машина опрокинулась в кювет. В результате происшествия погибли двое военнослужащих – контрактник и срочник. Еще 14 человек госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ход проверки находится на личном контроле министра обороны. Военное ведомство выразило глубокие соболезнования родным погибших, их семьям будет оказана всесторонняя помощь.

# ДТП # Следственный комитет Беларуси # Министерство обороны Республики Беларусь

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