Смертельное ДТП под Осиповичами – погибли двое военнослужащих

Министерство обороны и Следственный комитет выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Осиповичском районе. Авария произошла утром 24 июля на трассе «Осиповичи – Барановичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, водитель военного грузопассажирского автомобиля «МАЗ» потерял управление на повороте, после чего машина опрокинулась в кювет. В результате происшествия погибли двое военнослужащих – контрактник и срочник. Еще 14 человек госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ход проверки находится на личном контроле министра обороны. Военное ведомство выразило глубокие соболезнования родным погибших, их семьям будет оказана всесторонняя помощь.