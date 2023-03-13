ГАИ проводит проверку. Последние данные об аварии с россиянами под Толочином

Новости Беларуси. ГАИ проводит проверку по факту ДТП с российскими туристами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Толочинском районе 12 марта поздно вечером на трассе Москва – Минск перевернулся микроавтобус. Известно, что граждане России возвращались в Кострому после тура по Беларуси. В салоне находились 7 человек, шестерым из них понадобилась помощь медиков. С пострадавшими пообщался корреспондент Виктор Пралич.

Никита Молодкин во время аварии находился на заднем сидении. В момент ДТП даже не успел сообразить, что произошло. Помнит, ехали не спеша. Как очнулись, первым делом спросил, все ли живы. Пострадавших в ДТП под Толочином российских туристов готовят к выписке.

Больше всех в аварии пострадала девушка Никиты. Ее выбросило из машины. Без сознания она лежала на другой стороне дороги. Ночью 17-летнюю пациентку с черепно-мозговой травмой перевезли в оршанскую больницу. Сейчас она в реанимации. К счастью, ее жизни ничего не угрожает.

Елена Койдо, заведующая отделением анестезиологии и реанимации Оршанской городской больницы № 1 имени Семашко:

Были выполнены все необходимые обследования, КТ головного мозга, УЗИ органов брюшной полости, консультации всех необходимых специалистов.

Остальные пострадавшие отделались незначительными травмами: ушибы, ссадины, резаные раны. Всю ночь они были под наблюдением врачей. И уже сегодня, 13 марта, во второй половине дня их выписали.

Виктор Пралич, корреспондент:

Госавтоинспекция сейчас проводит проверку по факту аварии. Но, как нам рассказал пострадавший водитель иномарки, дорога была скользкой. Подтверждает это и дальнобойщик. Буквально в нескольких километрах от ДТП с легковушкой фуру с обледенелой трассы снесло в кювет.

Неблагоприятные погодные условия на этой неделе сохранятся. ГАИ рекомендует водителям быть максимально внимательными, не забывать соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.