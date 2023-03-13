Прямой эфир

ГАИ проводит проверку. Последние данные об аварии с россиянами под Толочином

13 марта 2023 18:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ГАИ проводит проверку по факту ДТП с российскими туристами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Толочинском районе 12 марта поздно вечером на трассе Москва – Минск перевернулся микроавтобус. Известно, что граждане России возвращались в Кострому после тура по Беларуси. В салоне находились 7 человек, шестерым из них понадобилась помощь медиков.  

С пострадавшими пообщался корреспондент Виктор Пралич.  

ГАИ проводит проверку. Последние данные об аварии с россиянами под Толочином-1

Никита Молодкин во время аварии находился на заднем сидении. В момент ДТП даже не успел сообразить, что произошло. Помнит, ехали не спеша. Как очнулись, первым делом спросил, все ли живы.  

Пострадавших в ДТП под Толочином российских туристов готовят к выписке.  

ГАИ проводит проверку. Последние данные об аварии с россиянами под Толочином-4

Больше всех в аварии пострадала девушка Никиты. Ее выбросило из машины. Без сознания она лежала на другой стороне дороги. Ночью 17-летнюю пациентку с черепно-мозговой травмой перевезли в оршанскую больницу. Сейчас она в реанимации. К счастью, ее жизни ничего не угрожает.  

ГАИ проводит проверку. Последние данные об аварии с россиянами под Толочином-7

Елена Койдо, заведующая отделением анестезиологии и реанимации Оршанской городской больницы № 1 имени Семашко:  
Были выполнены все необходимые обследования, КТ головного мозга, УЗИ органов брюшной полости, консультации всех необходимых специалистов.  

ГАИ проводит проверку. Последние данные об аварии с россиянами под Толочином-10

Остальные пострадавшие отделались незначительными травмами: ушибы, ссадины, резаные раны. Всю ночь они были под наблюдением врачей. И уже сегодня, 13 марта, во второй половине дня их выписали.  

ГАИ проводит проверку. Последние данные об аварии с россиянами под Толочином-13

Виктор Пралич, корреспондент:  
Госавтоинспекция сейчас проводит проверку по факту аварии. Но, как нам рассказал пострадавший водитель иномарки, дорога была скользкой. Подтверждает это и дальнобойщик. Буквально в нескольких километрах от ДТП с легковушкой фуру с обледенелой трассы снесло в кювет.  

ГАИ проводит проверку. Последние данные об аварии с россиянами под Толочином-16

Неблагоприятные погодные условия на этой неделе сохранятся. ГАИ рекомендует водителям быть максимально внимательными, не забывать соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.  

ГАИ проводит проверку. Последние данные об аварии с россиянами под Толочином-19

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Авария в Витебской области # общество # Виктор Пралич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Азарёнок: «У нас дебиловатые орали: долой, перамен, буры-муры. Вот вам разбураные муры». Репортаж из ДНР!
13 марта 2023 18:19

Азарёнок: «У нас дебиловатые орали: долой, перамен, буры-муры. Вот вам разбураные муры». Репортаж из ДНР!

Китай сегодня имеет выход только в сторону России. Как Запад пытается изолировать КНР?
13 марта 2023 18:17

Китай сегодня имеет выход только в сторону России. Как Запад пытается изолировать КНР?

«Эта система слишком глубоко проникла». Что будет, если рухнет доллар?
13 марта 2023 17:49

«Эта система слишком глубоко проникла». Что будет, если рухнет доллар?