Кто начнёт, тот и хозяин положения. Историк о глобальном противостоянии в мире

Новости Беларуси. Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Лукашенко в Иран? Что обещает полноправное членство Беларуси в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной? В вечернем прайм-тайме ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества.
Владимир Кошелев, историк-востоковед, заведующий кафедрой исторического факультета БГУ:
Знаете, мы все время говорим о США, а кто стоит за США?
Кирилл Казаков, СТВ:
Транснациональные корпорации.
Владимир Кошелев:
Правильно. А кто стоит за Китаем? Риторический вопрос. И мне почему-то кажется, что задумано так, что независимо от того, кто начнет: США, Китай начнет – тот, так сказать, хозяин положения пока что. Он выигрывает в любом случае, независимо от того, кто одержит победу: Китай, условно говоря, или Соединенные Штаты Америки, которые точно также являются инструментом в чьих-то руках.
Иран, Китай, ОАЭ, Зимбабве. Почему именно в эти страны ездил президент? Ответил экономист.
Алена Сырова, СТВ:
Может быть, поэтому мы сегодня и пришли к той ситуации, когда в первой части программы наш уважаемый аналитик БИСИ говорил о том, что малые государства, сравнительно небольшие начинают объединяться между собой, поставив во главу угла свои национальные интересы. Ну и, наверное, опытные мудрые политики, которые имеют определенное чутье, они просто с шашкой наголо летят и бездумно выполняют чьи-то команды. Я сейчас говорю и привожу в пример нашего Президента. Возможно, кто-то его не понимал, предпринимал определенные шаги, встречался с лидерами, которые не такие привлекательные.
Кирилл Казаков:
Не кока-кола [вот о чем говорит ведущий – прим. ред.].
Историк-востоковед: ШОС из аморфной организации превращается в международную с военно-политическим аспектом. Подробности.
Алена Сырова:
Да, не кока-кола. Встречался с ними, ездил, как говорится, корона не падала и не падает до сих пор. И в итоге мы оказались в плюсе и в определенном выигрыше, уж точно не одни в этой сложившейся ситуации. Как она будет развиваться, я думаю, что покажет время, но однозначно Беларусь представлена на всевозможных площадках, где принимаются ключевые решения в сфере экономики, политики. Нам остается только доверять и помнить, что важнее всего национальные интересы, которые блюдет каждое государство в этом мире. Не обольщайтесь.
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