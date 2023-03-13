Кто начнёт, тот и хозяин положения. Историк о глобальном противостоянии в мире

Новости Беларуси. Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Лукашенко в Иран? Что обещает полноправное членство Беларуси в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной? В вечернем прайм-тайме ток-шоу « По существу » соберутся эксперты, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества.

Владимир Кошелев, историк-востоковед, заведующий кафедрой исторического факультета БГУ:

Знаете, мы все время говорим о США, а кто стоит за США?

Кирилл Казаков, СТВ:

Транснациональные корпорации.

Владимир Кошелев:

Правильно. А кто стоит за Китаем? Риторический вопрос. И мне почему-то кажется, что задумано так, что независимо от того, кто начнет: США, Китай начнет – тот, так сказать, хозяин положения пока что. Он выигрывает в любом случае, независимо от того, кто одержит победу: Китай, условно говоря, или Соединенные Штаты Америки, которые точно также являются инструментом в чьих-то руках.

Иран, Китай, ОАЭ, Зимбабве. Почему именно в эти страны ездил президент? Ответил экономист.

Алена Сырова, СТВ:

Может быть, поэтому мы сегодня и пришли к той ситуации, когда в первой части программы наш уважаемый аналитик БИСИ говорил о том, что малые государства, сравнительно небольшие начинают объединяться между собой, поставив во главу угла свои национальные интересы. Ну и, наверное, опытные мудрые политики, которые имеют определенное чутье, они просто с шашкой наголо летят и бездумно выполняют чьи-то команды. Я сейчас говорю и привожу в пример нашего Президента. Возможно, кто-то его не понимал, предпринимал определенные шаги, встречался с лидерами, которые не такие привлекательные.