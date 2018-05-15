«Досчитать до 10, топнуть ногой, вдохнуть, расправить плечи и входить уверенно»: как готовиться к экзамену – советы психолога

Новости Беларуси. В программе «Большой завтрак» – Лидия Орлова, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и предметных методик Минского городского института развития образования.

Психолог: «Стресс перед экзаменом не всегда имеет отрицательные последствия. Равнодушие – это тоже плохо»

«Ребёнок должен ощущать, что любим не за то, что получит высокую отметку, а за то, что он просто – мой мальчик, моя девочка»

Ирина Ромбальская, СТВ:

А сами Вы помните, как Вы сдавали экзамены? И что Вы можете посоветовать вот самой себе с высоты уже прожитого опыта?

Лидия Орлова, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и предметных методик Минского городского института развития образования:

Да, экзаменов было очень много в течение жизни и профессиональной деятельности.

Но, как правило, самая тревожная – это превентивная деятельность.

Это – деятельность перед экзаменом. И вот Вы стоите перед дверью, необходимо войти. Я бы посоветовала досчитать до 10, топнуть ногой, вдохнуть, расправить плечи и входить уверенно в кабинет для сдачи экзамена.

«С 15 до 17 часов можно отдохнуть»: режим дня при подготовке к экзамену

Ирина Ромбальская:

Скажите, а секретные какие-то приёмы есть? Например, я всегда писала шпаргалки. Никогда не пользовалась, но писала. Потом визуально на экзамене вспоминала, как оно было написано, на какой страничке. И мне это помогало. Вот какие есть ещё такие способы, чтобы улучшить?

Лидия Орлова:

Я скажу, что Вы – визуал.

Ирина Ромбальская:

Да, я – визуал.

Лидия Орлова:

Да, то есть, Вам необходимо видеть.

Не всем детям необходимо видеть.

Некоторым слышать – аудиалы. Поэтому они могут включать и слушать программы в контексте предмета.

Ирина Ромбальская:

А мы все так разделяемся обязательно, или есть какие-то усреднённые?

Лидия Орлова:

Вообще, мы – усредненный тип, но с преобладанием чего-то. Очень легко выделить визуалов, у них любимый термин: «Я вижу», «Я представляю». Аудиалы, как правило, используют такие фразы, как: «Я слушаю».

Кинестетики говорят: «я ощущаю».

Поэтому такой рекомендации: всем писать и смотреть, – я не могу дать.

Ирина Ромбальская:

То есть, сначала мы должны почувствовать, кто мы, разобраться и, всё-таки, пользоваться. Кому-то, может быть, надо зачитать учебник.

Лидия Орлова:

Вот я ещё поняла, что Вы любите схемы, да?

Ирина Ромбальская:

Да.

Лидия Орлова:

Схемы: прочитали текст, разложили, стрелочками отметили. Можно также предположить, что Вы – логик. Логик-аналитик – он любит схематизацию. Он рисует схему, основные ключевые моменты смысловые.

И затем, посмотрев на схему, он может воспроизвести этот текст.

Очень хороший приём. Но есть люди с абстрактным мышлением. Для них важен контекст, описательные всевозможные моменты. Даже в речи, когда мы говорим о том, что ребёнок аналитического склада ума – он чётко формулирует свою фразу, идёт от частного к общему, а ребёнок-синтетик говорит эмоционально, много говорит, но зачастую мы не можем достучаться до смысла, что он хотел сказать, но приятно слушать. Примеров много, цитат, может быть, много. И это тоже полезно.

Ирина Ромбальская:

А что делать родителям, когда они категорически против той профессии, которую выбрал их ребёнок? Как принять это?

Лидия Орлова:

Это – проблема родителей, а не ребёнка. Тут нужно разговаривать с родителями, потому что они могут…

Ирина Ромбальская:

А ребёнку как себя вести?

Лидия Орлова:

Много примеров у меня, когда поступают в ВУЗ по совету родителей, потом бросают этот ВУЗ и повторно поступают в другой ВУЗ. Поэтому я бы советовала родителям не настаивать на своих притязаниях и целях, которые они считают более важными для детей.

У детей – свои цели, свои возможности и свои интересы.

Вот это – моё мнение.

Психолог о суевериях перед экзаменом: «Если это – привычка, то, пожалуйста: булавку прикалывай, кошку обходи»

Психолог: не пейте перед экзаменами валерьянку и успокаивающие средства

«Самое важное – это сон и прогулка на воздухе перед тем, как сдавать экзамены»

«Мышление улучшается, память активизируется»: перед экзаменом поможет дыхательная гимнастика

«Это лучше при повторении»: психолог советует ученикам разыграть заранее ситуацию экзамена

«Нервы жаждут магния»: что съесть перед экзаменом?