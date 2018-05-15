«Ребёнок должен ощущать, что любим не за то, что получит высокую отметку, а за то, что он просто – мой мальчик, моя девочка»

Новости Беларуси. Психолог в программе «Большой завтрак» рассказала, как вести себя родителям, когда их дети сдают экзамены.

Лидия Орлова, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и предметных методик Минского городского института развития образования:

Очень известный педагог – Константин Дмитриевич Ушинский. Что он сказал: что самая конструктивная тактика взаимодействия с детьми – это требовательность при уважении. Нетребовательными родители не должны быть. Но ребёнок, в то же время, должен ощущать, что он любим не за то, что получит высокую отметку, а за то, что он просто – мой ребёнок, мой мальчик, моя девочка.

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