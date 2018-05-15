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Психолог о суевериях перед экзаменом: «Если это – привычка, то, пожалуйста: булавку прикалывай, кошку обходи»

15 мая 2018 18:46
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Новости Беларуси. Специалист в программе «Большой завтрак» рассказала, что думает о приметах перед экзаменом.    

Ирина Ромбальская, СТВ:
А как Вы относитесь к суевериям? Имеют место какие-то талисманы? Может ли это помочь ребёнку, или будет только засорять ему голову?

Лидия Орлова, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и предметных методик Минского городского института развития образования:
Вы знаете, психологи против этого ничего не говорят. Если это – устоявшаяся привычка, то, пожалуйста: булавку прикалывай, кошку обходи.

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# Консультация психолога # общество # Лидия Орлова

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