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Психолог: не пейте перед экзаменами валерьянку и успокаивающие средства

15 мая 2018 18:46
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Новости Беларуси. В программе «Большой завтрак» – Лидия Орлова, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и предметных методик Минского городского института развития образования.

Ирина Ромбальская, СТВ:
Есть ли специальная еда, которая может улучшить работу мозга на определённый период? Некоторые валерьянку пьют…

Лидия Орлова, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и предметных методик Минского городского института развития образования:
Вот очень хороший у Вас вопрос. Ни в коем случае перед экзаменами я бы не советовала пить валерьянку и успокаивающие средства. Потому что, как следствие, может быть и притупление внимания, сосредоточенность будет ниже у ребенка.

Это может только помешать.

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# Консультация психолога # Здоровье # Лидия Орлова

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