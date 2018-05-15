Психолог: не пейте перед экзаменами валерьянку и успокаивающие средства

Новости Беларуси. В программе «Большой завтрак» – Лидия Орлова, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и предметных методик Минского городского института развития образования.

Ирина Ромбальская, СТВ:

Есть ли специальная еда, которая может улучшить работу мозга на определённый период? Некоторые валерьянку пьют…

Лидия Орлова, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и предметных методик Минского городского института развития образования:

Вот очень хороший у Вас вопрос. Ни в коем случае перед экзаменами я бы не советовала пить валерьянку и успокаивающие средства. Потому что, как следствие, может быть и притупление внимания, сосредоточенность будет ниже у ребенка.

Это может только помешать.

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