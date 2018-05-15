«Нервы жаждут магния»: что съесть перед экзаменом?

Новости Беларуси. В программе «Большой завтрак» – Лидия Орлова, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и предметных методик Минского городского института развития образования.

Ирина Ромбальская, СТВ:

Существуют ли особые продукты, которые помогают готовиться к экзамену? Многих детей закармливают шоколадом, например. Может ли это помочь?

Лидия Орлова, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и предметных методик Минского городского института развития образования:

Я – не медик, но Вы, наверное, слышали такую фразу: «Нервы жаждут магния».

Поэтому те продукты, где присутствует магний, позволяют успокоиться.

«Досчитать до 10, топнуть ногой, вдохнуть, расправить плечи и входить уверенно»: как готовиться к экзамену – советы психолога