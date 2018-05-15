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«Нервы жаждут магния»: что съесть перед экзаменом?

15 мая 2018 18:48
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Новости Беларуси. В программе «Большой завтрак» – Лидия Орлова, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и предметных методик Минского городского института развития образования.

Ирина Ромбальская, СТВ:
Существуют ли особые продукты, которые помогают готовиться к экзамену? Многих детей закармливают шоколадом, например. Может ли это помочь?

Лидия Орлова, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и предметных методик Минского городского института развития образования:
Я – не медик, но Вы, наверное, слышали такую фразу: «Нервы жаждут магния».

Поэтому те продукты, где присутствует магний, позволяют успокоиться.

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# Консультация психолога # Здоровье # Лидия Орлова

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