Психолог: «Стресс перед экзаменом не всегда имеет отрицательные последствия. Равнодушие – это тоже плохо»

Новости Беларуси. В программе «Большой завтрак» – Лидия Орлова, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и предметных методик Минского городского института развития образования.

Ирина Ромбальская, СТВ:

Нервные дни наступают для многих родителей и детей. В том числе, для меня – дочь оканчивает 4-ый класс. Поэтому подскажите, как лучше подготовить ребёнка и самого родителя к этому важному этапу. Нужно сконцентрироваться и учиться сильнее или, наоборот, расслабиться?

Лидия Орлова, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и предметных методик Минского городского института развития образования:

Вопрос очень интересный. Вообще, что такое стресс перед экзаменом? Он не всегда имеет отрицательные последствия. Равнодушие – это также очень плохо.

Стресс может мобилизовать.

Но здесь нужно очень индивидуально подойти к ребёнку. Есть дети очень чувствительные, очень ранимые. И не только этим детям, но и, в целом, всем детям, сдающим экзамен, необходимо обеспечить психологический микроклимат положительный и психологическую поддержку со стороны родителей. Это – самое важное.

«Досчитать до 10, топнуть ногой, вдохнуть, расправить плечи и входить уверенно»: как готовиться к экзамену – советы психолога