Более 180 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года

Беларусь становится все более привлекательной для туристов. С начала года наша страна встретила более 180 тысяч иностранцев. Большинство приехало из соседних Литвы, Латвии и Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства принял решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до конца нынешнего года. К тому же октябрь в Беларуси – месяц образовательного туризма. Путешественникам предлагают не только ближе познакомиться с историей и культурой страны, но и принять участие в семинарах и круглых столах.