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Более 180 тыс. иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года

06 октября 2025 13:44
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Беларусь становится все более привлекательной для туристов. С начала года наша страна встретила более 180 тысяч иностранцев. Большинство приехало из соседних Литвы, Латвии и Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства принял решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до конца нынешнего года. К тому же октябрь в Беларуси – месяц образовательного туризма. Путешественникам предлагают не только ближе познакомиться с историей и культурой страны, но и принять участие в семинарах и круглых столах.

# Туризм

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