«Это лучше при повторении»: психолог советует ученикам разыграть заранее ситуацию экзамена

Новости Беларуси. Специалист в программе «Большой завтрак» рассказала, как готовиться к экзамену.

Лидия Орлова, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и предметных методик Минского городского института развития образования:

Я бы даже советовала проиграть ситуацию экзамена. Допустим, один ученик – в роли учителя, а другой ученик – в роли обучающегося. И задавать вопрос и отвечать. Это лучше при повторении, такая вот совместная деятельность обогащает друг друга.

«Досчитать до 10, топнуть ногой, вдохнуть, расправить плечи и входить уверенно»: как готовиться к экзамену – советы психолога