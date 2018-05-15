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«Это лучше при повторении»: психолог советует ученикам разыграть заранее ситуацию экзамена

15 мая 2018 18:47
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Новости Беларуси. Специалист в программе «Большой завтрак»  рассказала, как готовиться к экзамену.

Лидия Орлова, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и предметных методик Минского городского института развития образования:
Я бы даже советовала проиграть ситуацию экзамена. Допустим, один ученик – в роли учителя, а другой ученик – в роли обучающегося. И задавать вопрос и отвечать. Это лучше при повторении, такая вот совместная деятельность обогащает друг друга.

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# Консультация психолога # общество # Лидия Орлова

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