«Мышление улучшается, память активизируется»: перед экзаменом поможет дыхательная гимнастика

Новости Беларуси. В программе «Большой завтрак» – Лидия Орлова, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и предметных методик Минского городского института развития образования.

Ирина Ромбальская, СТВ:

Родители в период экзаменов тоже переживают огромный стресс. Как себя успокоить? Потому что это же всё эмоционально передаётся детям.

Лидия Орлова, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и предметных методик Минского городского института развития образования:

Вы абсолютно правы. Прежде всего, что можно посоветовать родителям: самим успокоиться. Вы можете сказать: а как успокоиться?

Ирина Ромбальская:

Нам валерьянку можно?

Лидия Орлова:

Да, вам можно. У психологов очень много всевозможных приёмов, техник. Я могу посоветовать не только родителям, но и детям, в том числе. Наверное, Вы слышали о дыхательной гимнастике. Есть такие авторы, как Бутейко, Стрельникова, которые рекомендуют вот эту дыхательную гимнастику. И я бы рекомендовала дыхание со счётом – медленное дыхание и про себя считать. Допустим, медленный вдох и считаем до четырёх, потом задержка дыхания – также просчитываем до четырёх, и более медленный выдох, как сможете. Это мобилизует кровь, обогащает кислородом мозг – и мышление улучшается, память активизируется.

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