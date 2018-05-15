Новости Беларуси. Специалист в программе «Большой завтрак» рассказала, как лучше провести день перед экзаменом.

Лидия Орлова, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и предметных методик Минского городского института развития образования:

Самое важное – это выспаться хорошо перед экзаменом. Не зубрить – всю ночь сидеть, а хорошо выспаться.

Ирина Ромбальская, СТВ:

Важный момент: день перед экзаменом. Есть такое мнение, что иногда нужно давать полностью отдых мозгу от всего. Или, наоборот, много учить?

Лидия Орлова:

Последний день – пусть занимается!

Только вечер должен быть свободным.

Погулял, подышал свежим воздухом, вовремя лёг, 7-8 часов обязательно поспал – вот это норма. А иногда слышишь от родителей: «Всю ночь ребёнок занимался». Всю ночь ребёнок занимался, устал – естественно, уже и сосредоточенность не та будет, и провалы в памяти могут быть. Я бы не советовала. Поэтому самое важное – это сон и прогулка на воздухе перед тем, как сдавать экзамены.

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