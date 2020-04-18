Главврач Витебской инфекционки о нарушении самоизоляции: таким поведением просто растаптываем инфекцию и увеличиваем риски

Новости Беларуси. Медики и правоохранители проверяют белорусов, находящихся на самоизоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Придерживаться такого режима должны те пациенты с COVID-19, чья болезнь протекает бессимптомно и, соответственно, не требует круглосуточного контроля медиков. Оставаться дома также должны граждане, недавно прибывшие из-за рубежа.

Проверки показали: не все белорусы ответственно подходят к этой временной мере. Так, только в Витебской области режим самоизоляции нарушили более двух десятков человек. Кто и как проверяет людей, которые, согласно спискам, должны оставаться дома? Узнавала Анастасия Бут.

Семья из Витебска на самоизоляции: как только у сына появились признаки заболевания, мы быстренько все сориентировались Михайловские – лишь одни из немногих, кто вынужден находится на самоизоляции. Только в Витебской области их более 3000 человек. Увы, не все готовы 14, а то и больше дней провести в четырех стенах. Таких выявляют рейдовые группы эпидемиологов и милиционеров. За день только одна бригада посещает около полусотни адресов.

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:

На данный момент режим самоизоляции нарушили более 20 жителей региона. А в отношении 17 граждан начат административный процесс по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий» Кодекса об административных правонарушениях. В основном это молодые люди, которые не понимают, что самоизоляция – это ответственность не только перед собой. Нарушая режим, они становятся потенциальной угрозой и подвергают риску окружающих. Минздрав: 701 нарушение мер самоизоляции было выявлено, штраф до 30 базовых

Татьяна Ковалёва, главный врач Витебской областной инфекционной больницы:

Сколько нашим людям ни говори, если они заболели, не надо самим интерпретировать, чем они сейчас болеют. Что это не коронавирус, что «у меня просто горло першит» или «у меня просто 37,1». Надо просто делать то, что положено делать в этой ситуации. Заболел – сиди дома, вызови врача, не ходи на работу.

Получается, что мы таким поведением неправильным просто растаптываем эту инфекцию и увеличиваем риски всех остальных окружающих людей.

Между тем, по данным некоторых интернет-источников, Витебск – один из немногих городов, где люди стараются максимально соблюдать добровольную самоизоляцию. Такие выводы сделали на основе геолокаций мобильных телефонов. Самый популярный нынче маршрут – «работа-дом».